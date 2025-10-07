Bologna Pazienza e Dall’Ara: la cura Italiano

Pazienza, resilienza, Super-Orso (il grimaldello che apre tutte le difese) e fattore Dall’Ara. Così Vincenzo Italiano si sta mettendo alle spalle i travagli, peraltro ampiamente messi in conto, del suo secondo restyling rossoblù estivo e, zitto zitto quatto quatto, si è appollaiato a ridosso della zona Europa.

Partiamo dal Dall’Ara con una preghiera: son dieci anni che si progetta di rifarlo, ma visti i risultati che porta alla causa nelle ultime stagioni guai anche solo pensare di cambiargli il nome.

Tre partite in casa (con Como, Genoa e Pisa) e tre vittorie: dal 1994-95 ai rossoblù è successo solo in tre circostanze di fare l’en-plein nei primi 270 minuti giocati davanti al proprio pubblico: altra medaglia al petto di Italiano. Una medaglia che conferma la regola aurea del 2025: al Dall’Ara in campionato non si perde (c’è riuscito solo il Genoa lo scorso 24 maggio all’ultima giornata: 3-1), o si vince o si pareggia. In questo anno solare con il 4-0 sul Pisa sono già 10 le vittorie casalinghe in campionato, che hanno portato 33 punti in classifica (al conto vanno aggiunti 3 pareggi): nessuna altra squadra di A, da gennaio ad oggi, è stata altrettanto rullo compressore in casa.

D’accordo, al Dall’Ara in questo avvio di stagione gli squadroni devono ancora arrivare. Ma intanto Italiano ha saputo costruire un fortino pressoché inespugnabile che costituisce un’inestimabile risorsa per cementare la corazza contro le critiche.

Nessuno è perfetto e il suo Bologna di inizio stagione ha palesato anche dei limiti, come quelli di costruzione e finalizzazione. Che col Pisa tutto d’un colpo si sia stappato il tubetto del ketchup (vedi metafora utilizzata per Dallinga) non dà l’automatica certezza che la nuova macchina sia già collaudata e che anche le prossime uscite porteranno una messe copiosa di reti. Semmai, proprio perché dopo la sosta sono in programma tre trasferte (Cagliari e Fiorentina in campionato con in mezzo la Steaua Bucarest in Europa League) Italiano saggerà subito la consistenza del suo Bologna da viaggio.

Nell’attesa il tecnico ha firmato un inizio di stagione che così ricco di punti non lo era dal 2016-17, quando in panchina sedeva Donadoni: alla sesta giornata, col bergamasco alla guida, quel Bologna aveva 10 punti, gli stessi di oggi. Per trovare un Bologna ancora più fulminante all’avvio in campionato tocca andare a ritroso di più di vent’anni, alla stagione 2002-2003, con Guidolin in panchina, quando alla sesta giornata il bottino fu di 11 punti.

Dietro ai numeri c’è la forza tecnica e mentale di un allenatore che sa fare spallucce alle critiche (resilienza) e portare avanti con ostinazione le sue idee (pazienza) anche quando i frutti non sembrano copiosi. C’è ancora tanto da fare, a cominciare dalla valorizzazione degli innesti dell’ultimo mercato. Ma già così la classifica è un bel vedere.