Bologna-Pisa 4-0, Italiano: "Partita perfetta, ho rivisto la squadra dello scorso anno"

Bologna, 5 ottobre 2025 – Sorriso sul volto ma sempre determinazione e voglia di difendere i suoi ragazzi e il lavoro fatto in questo inizio di stagione. Vincenzo Italiano è più che soddisfatto dopo il largo successo sul Pisa, definendo “perfetto” il pomeriggio del Dall’Ara dopo il poker rifilato alla squadra di Gilardino: “E’ la prima partita in cui abbiamo giocato tutti ad un livello qualitativamente alto. Ovunque, a metà campo con Remo e Nikola (Freuler e Moro, ndr= ma anche davanti soprattutto con Cambiaghi galvanizzato forse anche dalla convocazione. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, mi è piaciuto come l’abbiamo approcciata. Siamo contenti, io in particolare per aver rivisto lo spirito che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Quella ferocia, di andare anche in verticale e a recuperare palla”.

Proprio Cambiaghi e Orsolini hanno spaccato la partita con le loro giocate, con quest’ultimo che ha siglato il quinto gol stagionale ma Italiano ha poi voluto soffermarsi poi anche sugli altri esterni entrati man mano in campo: “Sono contento per le convocazioni, Orso oggi ha fatto una grande partita. Poi ogni tanto bisogna anche preservarlo. Berna è entrato bene, Rowe poteva fare un paio di gol. Abbiamo cercato di togliere minuti a qualcuno e dare minutaglie ad altri. Partita perfetta a mio parere”.

I rossoblù ora si fermeranno per la pausa delle nazionali, con dodici giocatori impegnati con le rispettive selezioni e proprio su questo punto il tecnico del Bologna è voluto tornare, evidenziando come lo stop forzato e l’assenza di alcuni arriva forse in un momento in cui avrebbe preferito allenarsi con tutti: “Potevamo spingere ancora dopo questa prestazione ma purtroppo i ragazzi vanno via. Parlavamo già con Freuler prima, la prossima gara sarà tosta a Cagliari. Partiranno tutti con le nazionali ma sono contento che il focus sia già sulla prossima gara. Sono contento di avere a disposizione ragazzi così entusiasti anche di giocare con la Nazionale. Quando torneranno tutti prepareremo la gara di Cagliari cercando di dare continuità alla prestazione fatta oggi”.

Un pomeriggio perfetto dunque ma anche qualche appunto per Italiano che si è soffermato anche su qualcosa che potrebbe essere migliorato, specialmente in termini di freddezza sottoporta: “Ho parlato spesso con Miranda perché non mi era piaciuto come era entrato col Friburgo, oggi invece è entrato subito approcciando bene e concentrato. E’ stato il Juan che conosciamo tutti. Anche Dallinga mi è piaciuto molto. Mi spiace perché nel primo tempo Cambiaghi gli ha fatto un grande assist, poteva concludere con un gol. Rowe? Davanti a tutti gli ho detto che ci deve tre gol, si deve attivare subito. Quando un attaccante inizia a fare gol e aggiungere assist alla sua prestazione è un valore aggiunto per lo step successivo. Non penso l’abbia fatto per superficialità”.