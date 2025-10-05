Bologna-Pisa 4-0, poker rossoblù al Dall'Ara

Bologna, 5 ottobre 2025 – Nel gelido pomeriggio del Dall’Ara il Bologna cala il poker regolando un Pisa che poca cosa per impensierire la banda di Italiano nonostante una partenza sprint e qualche amnesia rossoblù. Cambiaghi e Orsolini ammazzano il match già nel primo tempo (nel mezzo anche il gol di Moro) mentre il quarto sigillo arriva all’inizio della ripresa e porta la firma di Odgaard. Da registrare l’inferiorità numerica dei toscani dal 36’ dopo il rosso a Touré.

Così, in campionato il Dall'Ara si conferma fortino: terza uscita e terza vittoria per la squadra di Italiano, che aggancia l'Atalanta a quota 10 al sesto posto.

Primo tempo

Comincia subito molto aggressivo il Pisa che prova a sorprendere i rossoblù nei primi minuti con un pressing sui portatori di palla e a chiudere le linee di passaggio. Al 6’ pasticcio di Heggem che con un retropassaggio corto di fatto lancia Tramoni, con il numero 10 che si allunga troppo il pallone e viene sbilanciato regolarmente anche dal rientro di Lucumi, Skorupski esce in presa bassa e fa suo il pallone. Il Bologna reagisce con un cross insidiosissimo di Cambiaghi che lanciato da Freuler la mette giù in corsa e poi mette al centro ma sul pallone mancano il tap in sia Dallinga che Orsolini. Al 17’ è ancora Cambiaghi a rendersi protagonista, punta l’uomo in contropiede e poi scarica per l’accorrente Miranda, cross sul secondo palo dello spagnolo e Odgaard di testa impatta disturbato, ci sarebbe una deviazione ma Abisso e il guardalinee non concedono il corner. Il Pisa risponde su punizione dal limite con il colpo di testa di Caracciolo che finisce fuori ma il direttore di gara aveva fermato tutto per fallo del capitano dei toscani su Lucumi. Al 23’ la prima nitida occasione per il Bologna è sui piedi di Dallinga che viene imbeccato da un tarantolato Cambiaghi che porta a spasso quattro avversari e poi filtra per l’olandese che taglia bene ma poi non trova l’angolo per battere Semper in uscita bassa.

Bologna Pisa: inferiorità numerica dei toscani dal 36’ dopo il rosso a Touré (Schicchi)

E’ il preludio però di quello che accadrà di lì a breve: è il 24’, Orsolini fa un gran movimento di corpo e si libera di Bonfanti, filtrante per Dallinga che attende il momento giusto e crossa basso, Cambiaghi arriva come un treno al centro, anticipa Canestrelli e fa palo-gol, sbloccando il risultato. Il numero 28 va a festeggiare sotto la Bulgarelli, celebrando alla grande anche la prima chiamata in Nazionale arrivata qualche giorno fa. I rossoblù si fanno rivedere dalle parti di Semper al 34’, con un tiro da fuori di Orsolini che rientra al limite e scarica rasoterra, facile presa di Semper. Passa poco più di un minuto il Pisa rimane in 10 uomini: lascio di Lucumi per Cambiaghi, Touré sembra controllare ma il numero 28 è più veloce, lo supera e così il giocatore del Pisa è costretto a fermarlo come può per evitare che arrivi a tu per tu con il portiere. Per Abisso non ci sono dubbi, è esplosione. Sulla punizione dal limite si presenta Moro che pennella sopra alla batteria, lasciando sul posto Semper, è la rete del 2-0 per il Bologna. La squadra di Italiano è galvanizzata e segna subito anche il terzo: rimessa lunga con le mani ancora per Cambiaghi, la difesa del Pisa sorpresa in ripiegamento prova a rimediare ma il numero 28 attende il momento giusto e mette sul secondo palo dove arriva Orsolini che prende il tempo perfettamente e di piatto batte ancora Semper. E’ il quinto toc-toc di Orso in stagione, il quarto in campionato. Al 43’ poi è ancora il numero 7 a rendersi protagonista, con la sua classica giocata, il tiro preciso però si infrange sul palo, attraversando l’area, dall’altra parte arriva Cambiaghi che ci prova ma Semper chiude sul suo palo. E’ l’ultimo sussulto del primo tempo, si va così negli spogliatoio sul 3-0 per il Bologna.

Secondo tempo

Subito un cambio in avvio di ripresa per Italiano che richiama Orsolini e offre altri minuti importanti a Bernardeschi. Doppio cambio anche per Gilardino che sostituisce Bonfanti e Tramoni e manda in campo Angori e Meister. Al 53’ però è ancora il Bologna ad andare a segno, questa volta con Odgaard che si mette in proprio e tira da fuori, sfera deviata da Caracciolo spiazzando Semper e 4-0 per i rossoblù. Occasione pochi minuti dopo anche per Dallinga che coglie un buon pallone a centro area di Miranda, stop e tiro ma il pallone è svirgolato e finisce ampiamente fuori. Altri cambi per Italiano, con Fabbian e Rowe che rilevano Odgaard e Cambiaghi, con il pubblico del Dall’Ara che si sfrega le mani per il numero 28 autore di una prestazione maiuscola.

Bologna-Pisa, Riccardo Orsolini

Al 64’ occasione proprio per Rowe che viene pescato solo a centro area da una bella intuizione di Bernardeschi ma l’inglese sbaglia lo stop, perde il tempo e contrastato tira fuori. Ancora il numero 11 pochi minuti dopo ancora al tiro ma anche in questo caso la conclusione si spegne fuori. Altro cambio per i rossoblù al 72’ con Pobega che rileva Moro, segnando il ritorno in campo dell’ex Milan dopo l’inizio di stagione con il contagocce causa infortunio mentre l’ultimo cambio è Dominguez che prende il posto di Dallinga. Al 76’ sfiora l’eurogol Rowe che di tacco volante alza troppo sopra alla traversa dopo un’altra perfetta imbeccata di Berna. Il Pisa è stanco e in inferiorità numerica e fatica a uscire dalla metà campo, con i rossoblù che attaccano senza affannarsi troppo, controllando una sfida già ampiamente decisa. Occasione anche per Dominguez all’84’ ma il suo tiro di prima intenzione su invito di Zortea si spegne non molto lontano dal palo. Non ci sono altri sussulti e così Abisso fischia la fine senza nemmeno il recupero. Nell’abisso, quello con la a minuscola finisce il Pisa di Gilardino, travolto al Dall’Ara dai rossoblù che vanno alla pausa con 10 punti con la terza vittoria in campionato.

Il tabellino

Bologna 4

Pisa 0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 6, Heggem 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6.5; Moro 6.5 (dal 27' st Pobega 6), Freuler 6,5; Orsolini 7 (1' st Bernardeschi 6.5), Odgaard 6.5 (11' st Fabbian 6), Cambiaghi 7.5 (11' st Rowe 6); Dallinga 6 (30' st Dominguez 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Holm, Castro, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik. Allenatore: Italiano 6.5.

PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 5.5, Bonfanti 6 (1' st Angori 5.5); Toure 4.5, Marin 5.5, Vural 5 (18' st Cuadrado 5), Akisanmiro 5.5, Leris 6 (32' st Calabresi 6); Tramoni 5 (1' st Meister 6), Nzola 5.5 (32' st Buffon 6). In panchina: Scuffet, Andrade, Hojholt, Moreo, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Maucci, Mbambi, Lorran. Allenatore: Gilardino 6. ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETI: 24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard. NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Espulso al 36' Toure per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Cuadrado. Angoli: 2-2. Recupero: 1', 0'.