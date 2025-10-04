Bologna, Pisa tantissimo. Domani obbligo di vittoria per vivere la giusta sosta

Un altro punto da prendere con il sorriso: ma solo per il pericolo scampato. Dopo Lecce, il Friburgo: altro match che conferma gli alti e bassi di un Bologna ancora in divenire, partita sofferta che non lancia segnali chiari su quelli che potrebbe essere il proprio cammino e le proprie potenzialità, almeno in senso positivo. Ha le idee più chiare, invece Vincenzo Italiano, che nel dopo partita ha dichiarato: "Stiamo crescendo e cresceremo, possiamo ripeterci. Un anno fa eravamo messi peggio".

Numeri alla mano, in realtà, non tanto: sono 7 i punti in campionato in questa stagione in serie A dopo 5 giornate, e uno in Europa, dopo due gare. Nella scorsa stagione, il Bologna raccolse 6 punti in campionato (uno in meno quindi) e uno in Champions. Non era evidentemente di punti che parlava il tecnico.

E’ quindi necessario spostare la discussione sul percorso ed eventuali scelte effettuate fin qui. Un anno fa il Bologna dava la sensazione di essere più avanti sul piano del gioco e meno su quello degli equilibri. Pareggiò a domicilio con Udinese ed Empoli, mettendo alle corde gli avversari e con folate di intensità che fin qui si sono viste a sprazzi solo col Como. Ma fu ripassato dal Napoli (3-0) al Maradona alla seconda giornata e rimontò il Como (2-2) in riva al lago, per poi cogliere la prima vittoria a Monza, con 8 gol subiti in campionato e 2 tra Shakhtar e Liverpool, mostrando una fragilità difensiva che fece lasciare punti preziosi in avvio di stagione, fino a sprofondare al 13esimo posto all’ottava giornata, pareggiando a Genoa in quella che sarebbe diventata la gara della svolta: quella del passaggio al 4-2-3-1 con Odgaard trequartista. Fu strategia che pagò poco in avvio in termini di punti, ma che facilitò l’inserimento dei giocatori. Tutti nuovi acquisti, si inserirono facilmente rubando l’occhio sul piano del gioco, Dallinga a parte: da Holm a Dominguez, da Miranda a Pobega.

In questa stagione i gol subiti sono solo 5, 7 contando l’Europa. In compenso, Rowe è ancora oggetto misterioso, Zortea e Bernardeschi faticano, Vitik ed Heggem crescono ma non sono ancora al livello di chi ha salutato. Ma in generale è il Bologna che non è brillante. Se sia stata una scelta effettuata da Italiano lo dirà il prossimo futuro. Perché la possibilità che il gioco migliori con l’avanzare della stagione e la crescita della condizione degli interpreti è una possibilità e che con esso il Bologna possa ritrovare un’identità che ad oggi latita pure. E allora i margini di miglioramento potranno essere esponenziali. La gara con il Pisa sarà un altro spartiacque.

Battere i toscani in casa consentirebbe di rimanere a contatto con le parti alte della classifica pur al netto delle difficoltà ed evitare pericolose rincorse come un anno fa. In quel caso, Italiano avrà vinto la sua scommessa. Una cosa è certa: quando il tecnico dice che un anno fa il Bologna era messo peggio, dice il vero: almeno sul piano degli equilibri. Oggi, però, è peggiore il gioco. Ma Italiano, quest’anno, punta sui risultati subito e sul gioco poi. La sfida con il Pisa inizierà a dire se sia strategia vincente.