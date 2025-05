Bologna: Preparativi per la Finale di Coppa Italia con Ndoye, Holm e Odgaard

Dimenticare il crollo di San Siro e ricaricare le pile: a livello nervoso in primis, ma non solo. Inizia oggi la marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia e se da un punto di vista psicologico la sfida di San Siro sposta l’ago della bilancia dal punto di vista dei rossoneri, dall’altra c’è da alimentare la voglia di rivincita in vista di una sfida che vale una stagione e può scrivere la storia.

Saranno giorni cruciali: ieri Ndoye, Holm e Odgaard sono rimasti a Casteldebole ad allenarsi per aumentare i carichi e poter rientrare in gruppo, a disposizione per il big match dell’Olimpico. L’obiettivo è testare la condizione già in giornata per provare a tornare in gruppo e farlo non più tardi del week end.

Italiano, intanto, perde un altro pezzo: Erlic, sostituito alla mezzora del primo tempo. Non di problema alla caviglia si è trattato per il centrale croato, ma di un "risentimento al polpaccio destro, da valutare nei prossimi giorni", spiega una nota del club. Niente finale per lui e c’è il rischio che la stagione sia finita.

Il tecnico, però, punta a recuperare i tre esclusi dai convocati a San Siro e non solo. Ndoye e Odgaard, nei suoi piani, condizione permettendo, saranno titolari insieme a Miranda e Ferguson, Calabria, altro risparmiato dal primo round, è favorito su Holm per il ruolo di terzino destro.

Il campo racconta anche come i due mesi di assenza siano costati smalto a Castro, indietro a livello di condizione: una finale può dare motivazioni portare i giocatori ad andare oltre i limiti, ma Dallinga in questo momento sta meglio e dovrebbe essere della sfida: d’altronde è uno di quelli che Italiano ha risparmiato e cambiato dopo il vantaggio, segno che voleva preservarlo per la Coppa Italia, manifestazione in cui l’olandese è capocannoniere dei rossoblù, nonostante come Odgaard diversi mesi debba gestirsi a causa di un problema di pubalgia

Niente riposo, dunque. La finale incombe e il Bologna riprenderà già oggi gli allenamenti, anche se naturalmente i giocatori più impiegati saranno sottoposti a lavoro differenziato. La giornata di oggi sarà dedicata in primis al recupero delle energie e alle valutazioni e al lavoro specifico di Ndoye, Holm, Odgaard, Miranda e Ferguson, gli uomini dai quali Italiano si attende prestazioni che alzino il livello di qualità, gli uomini che si attende possano fare la differenza, insieme a Orsolini, che non ha tradito neppure a San Siro.

Marcello Giordano