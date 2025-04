Bologna: preparativi per la sfida contro l'Udinese dopo la storica finale di Coppa Italia

Dopo lo storico accesso alla finale di Coppa Italia, il Bologna ha ripreso ieri mattina gli allenamenti. Seduta defaticante e lavoro in palestra per i giocatori più impiegati con l’Empoli giovedì: il che significa che solo questa mattina Vincenzo Italiano svolgerà le prove di formazione in vista della sfida di Udine, tenendosi domani per la rifinitura.

Nicolò Casale ha lavorato ancora a parte: difficilmente sarà a disposizione, al più andrà in panchina. Sicuramente out, invece, Emil Holm, alle prese con le terapie dopo il risentimento al soleo del polpaccio sinistro, che lo escluderà dalle sfide con Udinese e Juventus, ma sarà rivalutato con la speranza che possa tornare in gruppo in vista della sfida di campionato con il Milan, che dovrebbe essere anticipata a venerdì 9 maggio, per consentire ad entrambe le squadre un po’ di recupero in vista della finale di Coppa Italia del 14.

A Udine è ballottaggio tra Calabria e De Silvestri per la fascia destra di difesa: l’ex Milan è favorito per il rientro dal primo minuto, ora che si è lasciato alle spalle la distorsione alla caviglia.

Conferme in vista per Beukema e Lucumi al centro della difesa, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe tornare Miranda, a meno che Italiano non intenda valutare il rischio squalifica dello spagnolo (diffidato) in vista della Juventus: raramente ha fatto calcoli in campionato su questo fronte, solo nella semifinale di ritorno ha risparmiato Ndoye e Holm (peraltro infortunato), ma in vista della finalissima già ipotecata nella sfida di andata.

In mediana, è al rientro Ferguson, ma potrebbe partire dalla panchina e in ballottaggio con Aebischer per una maglia da titolare al fianco di Freuler. Sulla trequarti, il tecnico potrebbe puntare sui titolarissimi: ovvero Orsolini, Odgaard e Ndoye.

Possibile però che Dominguez possa avere una chance al posto di Orsolini, arma di scorta per gestirne le energie in vista del rush finale e del big match con la Juventus, dato che il numero 7 è stato toccato duro un paio di volte nella semifinale di ritorno.

Davanti, probabile il ritorno di Castro: da Casteldebole fanno sapere che l’argentino era in condizione di giocare già con l’Empoli, il fatto che sia stato risparmiato, dopo che Italiano aveva spiegato come l’argentino non fosse ancora al top della condizione, ma in fase crescente di condizione, lascia pensare a un suo rientro dal primo minuto. Con lui anche Skorupski, che dovrebbe ritrovare i pali dopo essere rientrato in gruppo già alla vigilia di Empoli. Italiano sta ritrovando i pezzi mancanti del puzzle.