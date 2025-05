Bologna: Preparativi per l'Ultima Partita e Celebrazioni per la Coppa Italia

Un giorno di riposo e poi nuovamente al lavoro a Castelebole per preparare l’ultimo atto stagionale. I rossoblù di Vincenzo Italiano smaltiranno sul campo martedì la sconfitta del Franchi, con la ripresa degli allenamenti fissata per le 11. Non ci sarà sicuramente Martin Erlic, ancora alle prese con il percorso di recupero dall’infortunio patito contro il Milan al Meazza e salterà il Genoa anche Juan Miranda, espulso ieri. Il terzino spagnolo concluderà la sua prima annata in rossoblù con 37 partite in tutte le competizioni e 6 assist all’attivo, figli di un crescendo che l’ha portato a essere una certezza nell’undici di Italiano. Parlando della sfida al Grifone, oggi sarà più chiara anche la sua collocazione temporale. Orario e soprattutto giorno dell’ultima partita della stagione sono ancora da definire, con la Lega Serie A che dovrebbe comunicare quanto predisposto. Da questa decisione dipenderà anche la grande festa rossoblù per la conquista della Coppa Italia, con la partita contro i liguri che non si dovrebbe giocare domenica sera ma essere anticipata proprio per consentire le celebrazioni per la vittoria di un trofeo che in città mancava da 51 anni. Anche su questo tema ci sarà da capire quali saranno le intenzioni del Bologna: con la Champions League il tour con il pullman scoperto ha riscosso successo, animando le strade ma anche e soprattutto Piazza Maggiore.

E a proposito di Coppa Italia, c’è ancora chi rimane estasiato davanti al successo dell’Olimpico. Come Lykogiannis che su Instagram scrive: "Sono passati 3 giorni e ancora non mi sembra vero. Siamo orgogliosi e felicissimi, è stata un’indimenticabile ed emozionante serata. Che festa meravigliosa! Abbiamo meritato di vincere perché ci credevamo e lo dovevamo a questi fantastici tifosi, alla città, alla società, a noi stessi e a chi ci è vicino. Ps: la tattica della foto della coppa attaccata dentro l’armadietto ha funzionato".

Gianluca Sepe