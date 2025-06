Bologna: pressing su Diogo Leite in attesa di sviluppi su Lucumi

Si anima l’asta per Lucumi. L’offerta giusta ancora non c’è, ma in casa Bologna sale il pressing per Diogo Leite (26), centrale mancino portoghese dell’Union Berlino entrato nel giro della nazionale maggiore, con cui però non ha ancora messo a referto presenze ufficiali: segno che a Casteldebole non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio del Colombiano. L’Union ha fatto il prezzo: 15 milioni, per il calciatore in scadenza nel 2026. Il Bologna riflette e stando alle indiscrezioni sonda con una proposta da 12 milioni bonus inclusi, con proposta di 4 anni di ingaggio più opzione sulla quinta stagione a circa 700mila euro più bonus al calciatore. C’è da lavorare ma le distanze non sono incolmabili.

Molto dipenderà da Lucumi. Ha archiviato l’interessamento del Bournemouth. Ma tratta con la Roma, è arrivato il Galatasaray, con una proposta da 17 milioni ritenuta insufficiente.

A sparigliare le carte potrebbe essere l’Aston Villa, che è stato avversario del Bologna in Champions ed è arrivato a bussare alla sua porta. Lucumi ha una clausola da 28 milioni, il Bologna non intende trattare sotto i 25: perché Lucumi ha sì il contratto in scadenza al 2026 e non intende rinnovare, ma il Bologna ha un’opzione unilaterale a proprio favore da esercitare entro gennaio per estendere il contratto del colombiano fino al 2027: insomma, in pratica è come se avesse ancora due anni di contratto. In più il Bologna dovrà comunque versare il 20 per cento dell’incasso al Genk, club da cui lo acquistò nel 2022: ovvero dai 5 ai 5,5 milioni.

Intanto il Bologna continua a respingere gli interessamenti per Beukema. Arrivassero i famosi 28 milioni della clausola, invece, la decisione spetterebbe unicamente a Lucumi: ecco perchè i rossoblù hanno fatto passi concreti per Diogo Leite, dopo aver sondato Renato Veiga (21), rientrato alla Chelsea dal prestito alla Juventus, ma i londinesi per ora non aprono al prestito con diritto.

Dall’Inghilterra, intanto, movimenti in corso per Dan Ndoye: lunedì c’erano stati rumors di riflessioni e movimenti da parte di Manchester United, Liverpool e una tra Arsenal e Newcastle e da ieri i tabloid non escludono che l’Aston Villa si scriva alla corsa anche per lui oltre che per Lucumi. Il Bologna ha incontrato il team Raiola: oltre che per Pinamonti, per parlare di Ruben Van Bommel (20) dell’Az, sempre più obiettivo numero uno in caso di addio dello svizzero, per il quale i rossoblù chiedono dai 50 ai 55 milioni. Su Van Bommel c’è pure il Parma, ma il Bologna è davanti.

Marcello Giordano