Bologna Primavera: autogol di Tonin condanna alla lotta play-out

1

BOLOGNA

0

: Iliev; Arba (28’st Collu), Cogoni, Franke, Langella; Malfitano (1’st Liteta), Marcolini (16’st Balde), Grandu; Simonetta; Vinciguerra (17’st Trepy), Bolzan (28’st Achour). A disp. Auseklis, Sulev, Tronci, Nivoli, Mendy, Marini. All. Pisacane.

BOLOGNA: Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (14’st Nesi); Jaku, Nordvall (1’st N’Diaye), Toroc (26’st Mazzetti); Tonin (1’st Negri), Castaldo, Ravaglioli (36’st Castillo). A disp. D’Autilia, Markovic, De Luca, Amey, Barbaro, Longoni. All. Colucci.

Arbitro: Luogo di Frattamaggiore.

Reti: 12’pt aut. Tonin (C).

Note: ammoniti Simonetta, Balde (C); Puukko, Jaku (B).

Addio o quasi alla salvezza diretta per la Primavera di Colucci, che cade a Cagliari e a due turni dal termine resta a meno 5 dalla Cremonese, che con una vittoria oggi contro l’Atalanta blinderebbe in anticipo la permanenza in categoria, costringendo i rossoblù ai play-out contro l’Empoli. A condannare il Bologna al diciottesimo ko stagionale un’autorete di Tonin, dopo appena 12 minuti, sugli sviluppi di un corner. Venerdì a Crespellano (ore 17), la penultima di campionato contro il Monza.

Giovanni Poggi