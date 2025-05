Bologna Primavera in rimonta: vittoria 4-3 contro Monza a Crespellano

4

MONZA

: Pessina; Puukko, Amey (1’ st Ivanisevic), Tomasevic, Papazov (37’ st Nesi); Jaku, Nordvall (32’ st Menegazzo), Toroc (41’ st Labedzki); Tonin (32’ st Mazzetti), Castaldo, Ravaglioli. A disp. Happonen, Markovic, Castillo, Barbaro, Negri, N’Diaye. All. Colucci.

MONZA: Vailati; Postiglione, Domanico, Viti (39’ st Bagnaschi); Scaramelli (25’ st Longhi), Giubrone (15’ st De Bonis), Berretta, Lupinetti (39’ st Miani), Pedrazzini (15’ st Capolupo); Zanaboni, Nene. A disp. Gozza, Gaye, Crasta, Bonaiuto. All. Brevi.

Arbitro: Totaro di Lecce.

Reti: 7’ pt Zanaboni, 27’ pt Domanico rig., 5’ st e 34’ st Ravaglioli rig., 7’ st e 14’ st Castaldo, 41’ st Lupinetti.

Note: ammoniti Berretta, Postiglione, Nene, Toroc.

Un sorriso in rimonta, per rendere meno amaro il finale di stagione regolare, in attesa dei playout contro l’Empoli. Il Bologna Primavera si regala un venerdì da protagonista in uno dei due anticipi della penultima giornata, battendo 4-3 il Monza a Crespellano dopo un primo tempo da incubo, chiuso sotto 2-0. Di Zanaboni la rete che sblocca il match, abile al 7’ a sfruttare un errato disimpegno difensivo dei rossoblù. Venti giri di lancette più tardi, il bis su rigore, trasformato da Domanico.

Nella ripresa, il copione cambia. Anzi, viene stravolto in modo incredibile: perché in 120 secondi Ravaglioli e Castaldo la pareggiano (2-2), poi ancora il bomber campano, di testa, la ribalta (3-2). Al 72’, Ravaglioli imita il compagno e firma la doppietta con un delizioso destro a giro. Nel finale, Lupinetto, sugli sviluppi di corner, fa 4-3.

Sabato prossimo per i ragazzi di Colucci c’è la trasferta a Cremona, poi sarà tempo di spareggi per non retrocedere.

Giovanni Poggi