Bologna: prolungamenti per De Silvestri e Lykogiannis, trattative per Pobega e Calabria

Blindati i prolungamenti di De Silvestri e Lykogiannis, il Bologna lavora alle riconferme di Pobega e Calabria: per Pobega è stato proposto un nuovo prestito con diritto di riscatto ribassato (a 6-7 milioni) rispetto ai 10 attuali. Il Milan ci pensa, per ora non ha ancora dato il via libera, in attesa di capire che mercato possa avere anche altrove il triestino, chiedendo se il Bologna possa essere interessato ad Adlì (24), rientrato dal prestito alla Fiorentina, e Bondo (22), acquistato dal Monza a gennaio, ma che potrebbe essere in uscita con l’arrivo di Allegri.

Calabria, in scadenza di contratto, è richiesto dall’Atalanta e ha riaperto le porte al dialogo con i rossoblù, che però non intendono dargli 1,5 milioni di ingaggio, ma potrebbero arrivare a circa uno con un triennale. Italiano vorrebbe ripartire dalla base attuale: il Bologna tratta per accontentarlo e risolvere anche il problema della lista.

Intanto, per la corsia destra di difesa, arriva notizia di contatti con l’agente Ramadani: oggetto, il terzino destro spagnolo della nazionale under 21 Pubill (21), di proprietà dell’Almeria, che ha già maturato 94 presenze tra Liga e serie B spagnola negli ultimi 3 anni. C’è pure il Como di Fabregas, sul ragazzo, ma il Bologna sta monitorando l’evoluzione della trattativa.

Marcello Giordano