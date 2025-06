Bologna punta su giovani talenti: Carrizo e fratelli Esposito nel mirino

Dall’ambiente mercato arrivano conferme sull’intenzione del Bologna di regalare a Vincenzo Italiano una terza punta per la prossima stagione. Sarà un investimento, un ragazzo nato tra il 2002 e il 2006, stando alle prime indiscrezioni: insomma, uno che possa poi raccogliere l’eredità nel prossimo futuro di Dallinga o Castro, qualora i due dovessero rimanere in questa sessione di mercato, o rappresentare l’investimento in chiave futura qualora il calciomercato alle porte e non ancora decollato dovesse portare novità già nel corso dell’estate.

A oggi, però, il Bologna ha fiducia di potere trattenere Castro, dopo che le sirene sul suo nome sono un po’ scemate in seguito all’infortunio e ai mesi vissuti in infermeria, che da marzo lo hanno portato a rivedere una maglia da titolare solo in finale di Coppa Italia. Se poi invece qualcosa dovesse accadere, ecco che Sartori potrebbe fiondarsi su una punta over, a patto di avere già in casa l’investimento per il futuro.

Il Bologna marca da mesi Maher Carrizo (19 anni) del Velez e dell’Argentina Under 20. Ancora una volta ha dimostrato di vederci lungo, perché il diciannovenne è in fase di esplosione e in questo 2025 ha già realizzato 7 reti tra campionato e Copa Libertadores. Al Velez erano convinti di avere l’erede di Castro e hanno avuto ragione: tra l’altro rispetto a Castro Carrizo è mancino ed è stato impiegato, oltre che da punta, da esterno. Di più: date le precarie condizioni di Castro, in Argentina si vocifera che Scaloni potrebbe convocarlo nella prossima tornata in nazionale maggiore. Contratto in scadenza al dicembre 2026, Carrizo è nel mirino.

Lo è pure Agustin Ruberto (19) del River, ma si è rotto il legamento crociato del ginocchio, rientrerà non prima di settembre e con un contratto in scadenza al 2027 con clausola rescissoria al 2027, per ora è uscito dai radar rossoblù. Non così i fratelli Sebastiano (22) e Francesco Pio Esposito (19), di proprietà dell’Inter e protagonisti di un’ottima stagione: da 10 reti, il primo all’Empoli, che ha un diritto di riscatto su di lui, a La Spezia in B, con 17 reti, il secondo. Ma sul primo resta da capire se l’Empoli eserciterà o meno il diritto di riscatto, il secondo deve ancora giocare la finale di ritorno playoff: insomma, i riflettori sono accesi, ma ma la stagione non è ancora finita, non per tutti. Piacciono pure Pinamonti (26) del Genoa, che potrebbe non riscattarlo dal Sassuolo, Piccoli (24), autore di 10 reti a Cagliari nell’ultima stagione: ma bisognerà capire se i sardi lo riscatteranno dall’Atalanta.

E’ destinato a rientrare al Milan Lorenzo Colombo (23) altra traccia da seguire. Così come da Cesena rimbalza l’interessamento per l’albanese Cristian Shpendi, classe 2003.