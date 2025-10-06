Bologna, quattro indizi da grande. Cambiaghi show, il Pisa fa il resto. Rossoblù ora sesti: segnali di svolta

Non c’era da disperarsi dopo il pareggino di Lecce, non c’è da esaltarsi adesso con la vittoriona sul Pisa. La verità sta nel mezzo del percorso. Troppe poche otto partite (Europa League inclusa) per giudicare un percorso complesso, lungo, con radici che si intrecciano tra due stagioni. La Storia impone pazienza. Esattamente come un anno fa, quando il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano partiva con una sconfitta e tre pareggi, per poi decollare dopo la sosta di ottobre. A onor del vero, la prima gara al rientro fu il ko di Parma e sembrava non esserci speranza. Ecco, perché la prossima trasferta di Cagliari del 19 ottobre non sarà una Cassazione sulla stagione rossoblù. Al massimo potrà confermare o ribaltare il primo grado di giudizio dopo questo avvio di stagione che, ridendo e scherzando, vede il Bologna al sesto posto, con dieci punti (di cui 9 al Dall’Ara) come l’Atalanta, a meno due dall’Inter quarta e a meno cinque dalle prime. Per essere l’inizio catastrofico dipinto da qualcuno, poteva andare peggio.

Ieri intanto si sono rivisti buoni segnali dello Squadrone, ben prima della sciagurata esplusione di Touré, chiaramente. Perché poi da quell’episodio - era il 38’ -, con la superiorità numerica e il 2-0 di Moro su punizione, la partita è finita. No, i segnali si sono rivisti prima. Nel calcio rossoblù tornato verticale, con le fasce a infiammarsi sulle ali dell’entusiasmo di Orsolini e Cambiaghi, azzurri e felici come bambini. All’8’ il primo squillo di Nicolò: affondo e cross teso su cui nessun compagno arriva. Al 17’ scende Miranda e Bonfanti anticipa d’un soffio Odgaard. Al 23’ slalom gigante ancora di Cambiaghi e filtrante per Dallinga che spara addosso a Semper. Un minuto dopo, arriva il sacrosanto gol, con Orso che ispira Dallinga, palla dentro e Cambiaghi fa uno a zero. Poi l’Episodio, sempre ispirato da Cambiaghi che costringe Touré al fallo da ultimo uomo. Straripante il numero 28, da oggi al servizio del ct Gattuso per la causa mondiale. Mondiale, intanto, è la crescita di questo ragazzo, che ha la faccia troppo pulita e il cognome troppo ordinario. Fosse stato Cambiaghiño o Cambiagovic, varrebbe il triplo e riempirebbe tante bocche che spesso parlano a vuoto. Ma lui parla Italiano, con la maiuscola, vista la sempre più centralità nei meccanismi del tecnico rossoblù.

Nazionale meritatissima per lui, come per Orso: col 3-0 fa gol 5 in 8 gare. E piglia pure un palo. Viene tolto all’intervallo per preservarlo e sperare che al banchetto possa partecipare Bernardeschi. L’ex Juve regala quattro cioccolatini: uno se lo mangia Dallinga, gli altri li divora Rowe, forse gli unici ’no’ di giornata. L’inglesino si perde in colpi barocchi e dovrebbe imparare dal pragmatismo di Odgaard, ieri al secondo gol di fila (con l’aiuto di Caracciolo). Sta tornando Jens. Poi c’è il secondo clean sheet di Skorupski, ieri al limite dell’inattività, dopo tre gare da migliore in campo. Segnali che la difesa si sta assestando, nella continuità di Lucumi, ieri affiancato da un attento Heggem.

Poi, certo, va letto con equilibrio il 4-0 di ieri contro il povero Gilardino, che qui (2012-13) suonò spesso il violino e adesso guida una squadra ultima che non becca una nota manco per sbaglio.

I viaggi a Cagliari e Firenze, poi il Toro in casa e di nuovo a Parma: quattro gare che scontorneranno in modo più preciso il valore di questo secondo Bologna di Italiano. Portate pazienza.