Bologna resiste alle offerte per Lucumi e punta su Diogo Leite

Il Bologna continua ad alzare il muro su Beukema. Non su Lucumi, in scadenza al 2026, ma l’offerta non è ancora quella giusta. Per il colombiano si è mosso in primis il Bournemouth, con una proposta da 14 milioni: niente da fare. Parla con il giocatore la Roma, che ancora non ha formalizzato proposte, ma alletta il difensore rossoblù. Intanto nelle ultime ore si è inserito il Galatasaray e in Turchia si mormora si un sondaggio da 17 milioni complessivi per il cartellino (tra parte fissa e bonus) e 2 di ingaggio al calciatore. Non bastano. Lucumi ha una clausola da 28 milioni, il Bologna non è disposto a oggi ascendere sotto i 25.

Intanto prova a bloccare Diogo Leite (26), portoghese dell’Union Berlino in scadenza nel 2026: stando a quanto filtra dalla Germania la dirigenza rossoblù starebbe cercando di convincere il mancino portoghese con ingaggio da 800mila euro più bonus per 4 anni e opzione. Sondato anche Renato Veiga (21) rientrato al Chelsea dalla Juventus ed escluso dal mondiale per club, ma i londinesi per ora non accettano il prestito e valutano eventuali trasferimento a titolo definitivo. Fari puntati pure sui centrali Idzes (24) del Venezia e Ghilardi (22) del Verona, data la probabile uscita Erlic e sulla destra, aspettando di formalizzare la proposta a Calabria, dialoghi in corso per Pubill (21) dell’Almeria e Dedic (22) del Salisburgo.

m.g.