Bologna riapre la pista per Andrea Pinamonti: trattative in corso con Sassuolo

La caccia alla punta continua. E resta viva la pista che porta ad Andrea Pinamonti (26 anni), già seguito un’estate fa, quando il Bologna rinunciò all’affare e il ragazzo si accasò poi al Genoa in prestito. Il Grifone non ha attivato i contatti per il riscatto: ritenuti troppi, i 15 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, quindi l’attaccante di Cles e di scuola Inter è destinato a rientrare al Sassuolo. Il Bologna, un’estate fa, strappò ai neroverdi Erlic per 7,5 milioni e all’interno di quell’operazione si riservò una sorta di diritto di anticipo su calciatori neroverdi in chiave futura: come il centrocampista offensivo Thorsverdt (25), ma pure Pinamonti, reduce da un’annata da 10 reti in campionato e una in Coppa Italia e in doppia cifra per la terza stagione sulle ultime quattro disputate, dopo le 12 reti con il Sassuolo di due anni fa, e le 13 con l’Empoli di quattro anni fa.

Sartori e Di Vaio cercano una terza punta da regalare a Italiano per allungare la rosa, dopo che l’ultima annata ha dimostrato come in una stagione da 50 partite i problemi fisici sono sempre dietro l’angolo e due punte possono non bastare. L’Inter ha bloccato almeno per ora Francesco Pio (19) e Sebastiano Esposito (22) e se il secondo dovrebbe finire sul mercato al termine del mondiale per il club, il primo potrebbe rimanere a Milano. Piccoli è stato riscattato dal Cagliari, Dzeko è andato a Firenze e il Velez per ora non tratta Carrizo (19), in fase di esplosione.

Così, mentre gli uomini mercato sondano giovani talenti intorno ai 20 vent’anni, nella serata di lunedì hanno avuto contatti con l’agenzia Raiola per riaprire la pista Pinamonti, sotto contratto a 2 milioni a stagione con il Sassuolo fino al 30 giugno 2027. Il suo nome torna d’attualità, anche perché il Bologna ha bisogno di almeno quattro calciatori di formazione italiana tanto per la lista campionato quanto per quella Uefa: ad oggi sono Cambiaghi, Orsolini, Casale e De Silvestri, ma quest’ultimo nell’ultima stagione rimase fuori dalla lista europea, dove non può essere conteggiato Fabbian (under in campionato e quindi fuori lista e da inserire nella lista dei 17 in Europa), su cui comunque pende il diritto di recompra dell’Inter e pure l’interesse della Lazio.

Cerca un paio di calciatori italiani, il Bologna, per questioni di lista. Pinamonti torna d’attualità, anche perché il Milan frena su Pobega: per ora i rossoneri hanno detto no a un nuovo prestito, sarebbero disposti a trattare subito un riscatto a prezzo ribassato rispetto ai 10 pattuiti un’estate fa, ma non a un nuovo prestito con riscatto a 6 milioni. Il Bologna ha un’alternativa: nuovi contatti con lo Spezia per Salvatore Esposito (24), protagonista in B di una stagione da 7 reti e 9 assist. Lo vogliono Palermo e Besiktas, lo Spezia chiede 8 milioni, ne servono 5-6 per sedersi al tavolo della trattativa e far vacillare la concorrenza. I rossoblù si sono mossi hanno avuto contatti con l’agente del calciatore nelle ultime ore.