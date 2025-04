Bologna: Rinnovi Dirigenziali e Strategie di Mercato per il Futuro

Bologna già al lavoro per il futuro. Ufficiali i rinnovi di Sartori e Di Vaio: garantita la continuità dirigenziale, che comprende l’ad Fenucci, entrato a far parte della Lega Calcio a conferma di un Bologna che conta sempre di più ai vertici, si cerca la garanzia tecnica. A Italiano è già stato comunicata l’intenzione di prolungare il contratto in scadenza al 2026, con apertura del tecnico di parlarne a fine stagione. Il tutto in attesa di capire se sarà garantita la prossima Champions, l’Europa League o la Conference. O se il finale di stagione priverà il Bologna dell’Europa portandolo a dover considerare l’idea di una rivoluzione che in caso di Europa non avverrebbe.

Tanti i giocatori rossoblù nel mirino delle big italiane e straniere: da Orsolini (Milan e Napoli) a Ndoye (United, Napoli, Inter), da Ferguson (Napoli e Premier) a Castro (Inter, Napoli, Atletico Madrid e Premier), fino a Lucumi (Atletico, Real e Premier) e Beukema (Inter, Napoli e Liverpool). Ma Coppa Italia e Champions potrebbero portare a rinnovi e innalzamento del monte ingaggi (a oggi a 36 milioni lordi, undicesimo della serie A). Insomma, nulla è scritto.

Ma il Bologna già lavora al futuro. Dal Cile, ad esempio, fanno sapere che il Bologna è prossimo a far entrare nella propria galassia il 20enne portiere cileno Thomas Giller, di proprietà dell’Universidad Catolica e di passaporto francese. E’ ai box per una lacerazione tendinea, è già stato convocato dalla nazionale maggiore dopo la trafila in quelle giovanili e ha il contratto in scadenza al 30 dicembre: dal cile garantiscono un accordo quinquennale con il Bologna, con prestito al Montreal Impact per ritrovare continuità ed essere valutata in chiave futura. Ma il futuro non si ferma qui. Di Vaio era presente a Parma-Juventus per valutare la punta argentina Marco Pellegrino (22 anni), che interessa: perché a prescindere dal futuro di Castro, Dallinga è sotto esame e in virtù della pubalgia e di un possibile intervento chirurgico estivo il Bologna valuta l’innesto di una terza punta. Anche per questo Di Vaio è stato di recente in Argentina, dove ha visionato anche gli attaccanti della nazionale Under 20 Maher Carrizo (19) del Velez e Agustin Ruberto (20) del River: occhi sui nuovi Castro, insomma, senza dimenticare i fratelli Esposito, Pinamonti e Piccoli, che interessano. Intanto la Roma tenta Calabria (ingaggio attuale da 1,5 milioni), che si svincolerà al 30 giugno ma che valuta la possibilità di continuare in rossoblù. E il Bologna valuta diversi centrali aspettando di capire prospettive e cosa accadrà alle voci Beukema (possibilità di rinnovo), Lucumi ed Erlic (potrebbe partire a fine stagione). Diversi i centrali difensivi visionati: da Hilgers (23 Twente) a Vitik (22, Sparta Praga), da Okoli (23, Leicester) a Siebert (23 Fortuna Dusseldord) a Coppola (21, Verona), da Osuji (19, Bruges) a Hajdari (21, Lugano). Tutto dipenderà da prospettive, possibilità di spesa e offerte.

Marcello Giordano