Bologna riprende gli allenamenti: obiettivo Coppa Italia e Europa League

Il Bologna tornerà ad allenarsi questa mattina: inizierà quindi la marcia di avvicinamento al doppio appuntamento con il Milan. Prima il campionato e le chance di rimonta in chiave Europa, poi la finale di Coppa Italia che metterà in palio trofeo e un posto in Europa League. Nonostante il giorno di riposo, ieri si sono allenati Ndoye e Holm, che scalpitano per rientrare. Stanno bruciando le tappe e sperano di poter andare in panchina a San Siro venerdì, ma entrambi saranno rivalutati nei prossimi giorni, perché l’obiettivo principale è averli a disposizione il 14 all’Olimpico: certo, se dopo il rientro in gruppo e magari qualche minuto già messo nelle gambe a San Siro sarebbe meglio. La maggior parte dei rossoblù ha comunque marcato visita al centro tecnico ieri, per massaggi, terapie, controlli, a dimostrazione che nessuno vuole lasciare nulla di intentato.

La buona notizia riguarda Miranda: confermate le sensazioni successive al cambio contro la Juventus, lo spagnolo non ha avuto problemi, se non difficoltà a respirare in seguito a una pallonata e alla spossatezza dovuta a una sindrome influenzale accusata alla vigilia, ma oggi sarà in gruppo. Questa mattina Italiano potrà iniziare a valutare le condizioni e le eventuali rotazioni dei suoi, in vista del duplice impegno con i rossoneri.

Marcello Giordano