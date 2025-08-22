Bologna verso la prima di campionato, Italiano: "Ripartiamo da zero, Roma squadra tosta"

Bologna, 22 agosto 2025 – Ripartire da zero. Riavvolgere il nastro. Da Roma a Roma, da quel 14 maggio al 23 agosto. Domani sarà tutta un’altra storia per il Bologna di Vincenzo Italiano che torna all’Olimpico per la prima di campionato della nuova stagione e lo fa con la voglia di mettersi alle spalle, pur senza dimenticarle, le gioie della finale di Coppa Italia perché contro Gasperini e i suoi giallorossi andrà in scena la prima pagina di una nuova storia: “Ripartiamo con l’entusiasmo dello scorso anno, con lo stesso pensiero calcistico - racconta alla vigilia l’allenatore rossoblù -. Sono arrivati giocatori di qualità che devono però avere il tempo necessario per integrarsi anche se dovranno essere veloci. Cercheremo di dare fastidio a tutti, non vogliamo spegnere l’entusiasmo e l’empatia che si è creata con tutto l’ambiente. A Roma abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma dobbiamo ripartire da zero”.

Un tema che Italiano aveva già ribadito dopo la sconfitta con l’Ofi Creta e che aveva fatto scattare qualche campanello di allarme: “Voglio far capire ai ragazzi che quando siamo concentrati diventiamo una squadra di grande valore ma quando facciamo vedere un atteggiamento diverso siamo più vulnerabile. Dobbiamo curare molto bene la fase difensiva, non dovrà essere un problema quest’anno come lo è stato all’inizio lo scorso anno”. Una nuova stagione che incomincia e anche nuovi obiettivi ma soprattutto nuove ambizioni. Da questo punto di vista però anche l’allenatore va cauto, senza troppi proclami: “Per me non c’è nulla da chiedere alla gente e nemmeno la gente a noi. Insieme dobbiamo cercare di alimentare questo grande rapporto che si è creato, con il tifo ma anche con i giocatori e lo staff. Tutti quelli che arrivano lo fanno in un ambiente che in pochi avranno visto, almeno non a questo livello. Questo clima non va disperso, è quel dodicesimo uomo che fa davvero la differenza”.

Nuovi obiettivi

Nella mente di Italiano però un percorso già c’è e incalzato il tecnico del Bologna guarda avanti per stabilire i passi che scandiranno la nuova stagione: “Andiamo per step, dobbiamo concentrarci per i primi 4-5 mesi e cercare di essere al top. Rimanere dentro a tutte le competizioni e avere la certezza che fino a pochi mesi dalla fine dell’annata vogliamo essere dentro ai diversi obiettivi. Arrivare al primo semestre dove abbiamo ottenuto risultati importanti. Siamo stati bravi ad arrivare a giocarci quattro competizioni e dobbiamo essere bravi a rimanerci e giocarci le nostre possibilità”.

Nuovi acquisti

Prime impressioni poi anche sugli ultimi arrivati, da Zortea a Heggem passando per Rowe che ha svolto proprio oggi le visite mediche e presto verrà annunciato: “Zortea ha fatto un solo allenamento con noi, sono contento perché abbiamo aggiunto grande qualità. Lo scorso anno ha fatto un grande campionato. Heggem è molto carico, a parte i primi giorni in cui sembrava spaesato. Difensore attento e concentrato, su questo non ci sono dubbi. Anche lui deve entrare dentro qualche meccanismo. Rowe è appena arrivato, qualche battutina ce la siamo scambiata. Gli ho detto che in meno di un mese deve iniziare a capire bene la lingua. Arriva comunque da un allenatore italiano, qualche indicazione già la conosce. Ha grandi qualità, spunto, uno contro uno, ha estro. È stato un grande investimento da parte della società, ci auguriamo di aver aggiunto quello che fa la differenza”.

Lista Uefa

Il rush finale del mese di agosto porterà anche alla Lista Uefa, con qualche dolorosa ma necessaria esclusione come lo scorso anno fu ad esempio per De Silvestri: “Qualcuno dovrà star fuori come sono stati fuori 3-4 giocatori lo scorso anno. Non è colpa di nessuno, si faranno trovare pronti per le altre competizioni. A parte i portieri, ad oggi ne deve stare fuori uno per reparto, se dovesse arrivare anche un altro centrocampista ci sarà qualcuno da sacrificare”.

Roma e Immobile

Prima però ci sarà la Roma che ha cambiato in panchina con Gasperini: “Andiamo ad affrontare una squadra che in casa ha sempre una grande spinta, già si iniziano a vedere le idee del nuovo allenatore. Contro Gasperini sempre partite con grande ritmo, grande intensità. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le situazioni che avremo per farli male”. Una chiosa poi su Immobile, probabile titolare all’Olimpico: “Ha grande voglia, ha il fisico di un ragazzino. Con lui Castro potrà crescere tanto. Spero sia ancora letale come fa vedere in allenamento. Dobbiamo lavorare ancora sui movimento senza palla. Sono felice di averlo e sono convinto che di gol ne farà”.