Bologna e la sconfitta contro il Milan, Italiano: "Dovevamo osare di più, c'è molto da lavorare"

Bologna, 14 settembre 2025 – È un Vincenzo Italiano deluso quello che analizza la sconfitta del Meazza. Il tecnico rossoblù ha sottolineato come la squadra abbia mantenuto a lunghi tratti il pallino del gioco, non riuscendo però a concretizzare il prolungato possesso palla: “Loro ci hanno praticamente sempre concesso la palla nei piedi e dovevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo. Poi il Milan ha alzato la pressione pur senza grandi ritmi e intensità, ma non abbiamo lavorato bene nell’azione del gol e in generale dovevamo osare di più”.

Italiano poi ha proseguito in maniera più approfondita la sua disanima sulla partita, parlando del tempo necessario all’inserimento dei nuovi innesti: “C'è tempo per il percorso, l'ho detto anche ai ragazzi. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, siamo riusciti ad entrare 3/4 volte. Nel secondo mi aspettavo ancora quel cambio di passo, dobbiamo lavorare sull'inserimento dei nuovi, sul ritmo e sulla velocità della palla. Abbiamo creato, ma siamo all'inizio e vedo margini. Quello che conta di più è inserire i nuovi”.

Una chiosa poi anche su Odgaard, partito dalla panchina: “Nel momento in cui andavamo a riempire l'area, ha fatto tanti gol. Siamo capaci di essere più arrembanti e lui ha portato tante soluzioni quando si è sbloccato. Crescerà anche lui, è reduce da un intervento e quando rientrerà in condizione ritroveremo il vero Jens”.

Nessuna preoccupazione però per Italiano per i pochi gol segnati nelle prime tre partite, con una sola rete messa a segno dalla squadra: “È un fatto dato dall'aver incontrato tre squadre fortissime e dal fatto che possiamo fare meglio in avanti. Che sia da spunto per tornare ad essere quelli che riusciamo ad essere quando lavoriamo in un certo modo”.

L’allenatore del Bologna poi ha voluto guardare oltre, evidenziando anche quali saranno le corde da toccare per continuare il processo di crescita: “Ci sono tanti aspetti da mettere a posto, lo sappiamo, c’è molto da lavorare e andiamo avanti”.