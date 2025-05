Bologna sconfitto dal Milan: rischio sorpasso Fiorentina in Serie A

MarchiniVediamola così: le luci spente dal Bologna a San Siro possono essere lo schiaffo giusto al momento giusto. Certo, costosetta come lezione. Perché i tre punti con cui il Milan non cambia di una virgola la sua stagione, avrebbero cambiato eccome la posizione dei rossoblù nella volata Champions, complici gli scontri diretti Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. E invece adesso Italiano rischia di subire persino il sorpasso della Fiorentina, prossima avversaria in campionato. Calma e gesso. Anche se di gesso ci restano Lucumi e compagni nell’ultima, inspiegabile mezz’ora che rianima un Diavolo ai limiti dell’accidia e punisce un Bologna a tratti quasi superbo. E’ un inedito questo, per una squadra sempre brava nella lettura delle partite. Lo ammette Lollo De Silvestri, uno che non parla mai a caso. E allora pesa tanto quel suo "può darsi" alla domanda sull’atteggiamento poco attento del Bologna dopo il vantaggio. "Pensavamo di averla in possesso", aggiunge il capitano. Conceiçao però ha un cilindro pieno di conigli e pesca un Gimenez che così s’era visto solo al Feyenoord. Lezione da imparare, anche se stupisce trovare i rossoblù così impreparati al prevedibile veleno nella coda del Diavolo. Bastava leggere qualche pagina del Milan di quest’anno per capire come ai rossoneri serva sempre una scossa per iniziare a giocare. Ventidue i punti recuperati in rimonta dai rossoneri, primi in questa speciale classifica. Diciotto quelli del Bologna, un altro diesel che però mercoledì a Roma dovrà carburare prima, cercando di sorprendere l’avversario. All’appuntamento con la Storia, il Milan arriverà da quattro vittorie di fila e con un Leao in più nel motore, mentre il Bologna dovrà scrollarsi di dosso un po’ di paura dopo una rimonta così. Ieri poi c’erano, un po’ per scelta, un po’ per obbligo, solo quattro titolari su undici in campo. La cosa posivita è che sicuramente mercoledì sarà un altro Bologna.