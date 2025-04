Bologna sfida Udinese: Runjaic in emergenza tra infortuni e squalifiche

Le strade del Bologna e di Kosta Runjaic si incroceranno domani, quando i rossoblù saranno di scena a Udine. Il tecnico dei friulani ha esordito in serie A contro la squadra di Italiano all’inizio di questa stagione (al Dall’Ara finì 1-1). Da quel momento è successo tanto.

Luci e ombre per un tecnico che aveva cominciato con qualche difficoltà, poi aveva iniziato a volare e, da marzo, si è ritrovato ancora con qualche problema. Nell’ultimo turno, sconfitta contro il Torino. Il dirigente bianconero Gianluca Nani ha confermato la fiducia all’allenatore ma è chiaro che la squadra sta attraversando un momento delicato. A complicare le cose ci sono gli infortuni. A partire da Lorenzo Lucca, autore di 10 gol e due assist, che a causa di un problema al polpaccio non sarà della partita. Il gigante ventiquattrenne è stato croce e delizia per i friulani, ma la sua assenza peserà. Assente a meno di un recupero lampo anche Florian Thauvin che finora di reti ne ha segnate 8 con 3 assist, rappresentando un’altra bocca di fuoco importante per Runjaic oltre a offrire imprevedibilità in fase offensiva. Il tecnico tedesco di origini serbe dovrà reinventare l’attacco, ma potrà contare su Keinan Davis che contro il Torino ha dato segnati confortanti. Dovrebbe essere affiancato a Bravo in un 4-4-2 che vedrà Pajero tornare esterno. Quest’ultimo è autentica bestia nera per il Bologna visto che dei tre gol segnati in serie A, due sono stati messi a segno contro i rossoblù tra cui il primo siglato nel nostro campionato nel 3-0 a favore dei friulani del dicembre 2023.

Per Runjaic sarà emergenza anche in difesa, dove Bjol, oggetto del desiderio estivo proprio del Bologna, è squalificato mentre Touré ancora in infermeria. In questo caso si dovrebbe tornare a una linea a quattro con Soulet, unico a essere certo di una maglia da titolare. Con la necessità di tornare a fare punti, è la statistica a sorridere all’Udinese: pur avendo vinto solo una delle ultime 10 partite con i rossoblù, nelle ultime 7 sfide è sempre finita in pareggio, con il Bologna vincente a Udine solo in un’occasione negli ultimi otto confronti. Si tratterà di un match delicato per padroni di casa, a caccia di punti per uscire dalla crisi contro una compagine che invece ha voglia di continuare a sognare per inseguire l’obiettivo europeo.