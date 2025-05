Bologna: Skorupski in difficoltà, Freuler brilla nel pareggio contro i bianconeri

SKORUPSKI 4,5. Ha la grave colpa di mettere subito la gara dei suoi in salita quando al 9’ va con mani morbide sul sinistro di Thuram.

DE SILVESTRI 6. La sfanga con mestiere e posizionamenti sensati.

BEUKEMA 7. Poche volte in difficoltà, sontuoso nella ripresa.

LUCUMÌ 7. Nel primo tempo Kolo Muani gli scappa una sola volta. Dopo l’intervallo mette il turbo e al 76’ fa muro su Alberto Costa sventando un gol fatto.

MIRANDA 6. Fa pari e patta con Weah.

FREULER 7,5. Al 30’ si guadagna il penalty quando cerca, e trova, l’incrocio di gambe con McKennie in area bianconera: Doveri però dice no. Nel gol dell’1-1 ha fiuto da bomber e garra.

FERGUSON 5,5. Non reattivissimo sull’1-0 di Thuram. Al 93’ ha la palla-gol da tre punti ma spara alto.

ORSOLINI 6,5. Ha l’argento vivo addosso e crea pericoli che Savona tampona solo in parte. Zero tiri in porta però.

ODGAARD 5. La pallida copia di se stesso. In chiaro deficit di condizione.

CAMBIAGHI 6,5. Un paio di accelerazioni nel primo tempo, più quella che al 54’ propizia il gol di Freuler.

DALLINGA 6,5. Difetta in fiuto da bomber ma compensa largamente con l’assist per l’1-1 di Freuler.

All.ITALIANO 6,5. Il harakiri di Skorupski gli complica il piano partita. La reazione della ripresa è confortante ma manca il sorpasso sui bianconeri.

Lykogiannis 6. Rischia qualcosa in area su Kolo Muani. Un paio di cross morbidissimi.

Pobega 5,5. Non aggiunge nulla.

Castro sv. Dominguez sv.. Calabria sv.

VOTO BOLOGNA 6,5

Massimo Vitali