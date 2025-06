Bologna, Skorupski si allunga la carriera: "Smetto a 40 anni. E a Roma lo psicologo..."

Dall’Olimpico all’Olimpo dei Grandi Rossoblu per Lukasz Skorupski il passo è stato breve. E il prossimo anno gli basteranno una ventina di presenze per mettere la freccia su Zinetti, Antonioli e Pagliuca, diventando così il secondo portiere, per numero di gettoni raccolti in partite ufficiali, della storia rossoblù alle spalle dell’inarrivabile Mario Gianni.

Quattro passi nella storia, insomma, per il numero uno polacco che a luglio inaugurerà l’ottava stagione in rossoblù. Salvo nuove tentazioni che potrebbero arrivargli dalle sirene arabe della Saudi League, Skorupski sarà ancora il guardiano della porta di Vincenzo Italiano.

Con in tasca il rinnovo di contratto fino al giugno 2026, scattato ad aprile dopo il raggiungimento di un tetto prefissato di presenze in campionato. Ma passibile di prolungamento fino al 2028 se, come tutto fa pensare, Lukasz e i dirigenti di Casteldebole troveranno la quadra nelle prossime settimane.

Sembra un traguardo lontano, ma a 34 anni Skorupski ha imparato a gettare lo sguardo oltre il proprio naso.

"Voglio giocare fino a quarant’anni e poi guarderò le partite di mio figlio – ha annunciato qualche giorno fa Lukasz al media polacco ‘Sportowefakty’ –. Quest’anno per la prima volta in carriera ho giocato ogni tre giorni. Devo ammettere che è una bella sfida addormentarsi tardi nel cuore della notte dopo una partita e quando ti svegli sapere che dopo due giorni tornerai in campo per giocare in Champions. Si finisce per non riposarsi mai abbastanza. Ammiro chi fa questo per tutta la carriera: devi essere un robot".

E invece Skorupski è umano e come tutti gli umani non è infallibile. Lo sanno bene i tifosi della Polonia, che non gli hanno perdonato la topica con la Finlandia commessa il 10 giugno, nella gara di qualificazione ai Mondiali vinta dai finnici per 2-1, quando Lukasz coi piedi ha regalato il pallone agli avversari causando il rigore trasformato da Pohjanpalo.

Futuro in nazionale compromesso no, ma nemmeno certezza del posto fisso nella stagione, complicata, del dopo Szczesny. Per fortuna Lukasz avrò di che consolarsi col Bologna che il 14 maggio gli ha regalato una notte magica. Nella stessa intervista in cui ha annunciato di voler toccare il traguardo dei quarant’anni Skorupski ha raccontato la marcia di avvicinamento alla sfida che ha regalato ai rossoblù la Coppa Italia.

"Ho patito per la prima volta un guaio muscolare – ha detto Lukasz –, ma ovviamente ho fatto di tutto per recuperare al meglio. La società spingeva perché tornassi in campo in tempi brevi ma con l’allenatore eravamo d’accordo di aspettare. In quei giorni ero molto stressato, perché pensavo solo a quella finale. Farmi aiutare da uno psicologo nel giorno della partita mi ha aiutato. E dopo il trionfo ho pianto a dirotto, perché mi sono sentito realizzato".

Oggi il ruolino di marcia dice Skorupski 252 presenze ufficiali in rossoblù, Zinetti 260, Antonioli 265 e Pagliuca 270. Sorpasso in vista. Ravaglia (e sirene arabe) permettendo.