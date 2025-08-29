Bologna sorteggi Europa League: ecco le avversarie dei rossoblù. Esordio al Dall’Ara

Bologna, 29 agosto 2025 – Saranno Salisburgo, Aston Villa, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, Steaua Bucharest, Brann e Celta Vigo gli avversari del Bologna nella prossima Europa League. L’urna “automatica” di Nyon ha infatti decretato gli avversari dei rossoblù a partire dal prossimo 24 settembre, quando si comincerà a fare sul serio anche nella seconda competizione continentale per club.

L’anno scorso in Champions League erano stati gli ucraini dello Shakhtar Donetsk i primi avversari europei dopo oltre 50 anni di digiuno e per scoprire chi degli avversari decisi dal software saranno i primi di quest’anno bisognerà attendere sabato quando verrà stilato il calendario preciso.

Si giocherà il 2 ottobre, il 23 ottobre, il 6 novmebre, il 27 novembre, l’11 dicembre. Due i turni previsti per il 2026 prima che si decreti il destino dei rossoblù: la sfida contro in programma il 22 gennaio e l’ultimo turno della fase campionato, fissato per il 29 gennaio. A quel punto sapremo se il cammino degli uomini di Italiano si concluderà qui come fu lo scorso anno in Champions League oppure proseguirà verso la fase ad eliminazione diretta che vedrà gli spareggi con andata il 19 e ritorno il 26 febbraio per le squadre che non si sono qualificate direttamente e invece gli ottavi di finale con inizio il 12 marzo (ritorno il 19 marzo). La finalissima invece è in programma ad Istanbul, il 20 maggio.

Le sfide al Dall’Ara e le trasferte

I rossoblù di Vincenzo Italiano giocheranno al Dall’Ara le sfide contro il Salisburgo, il Celtic, il Friburgo e il Brann mentre in trasferta ci sarà il ritorno a Birmingham contro l’Aston Villa (avversaria lo scorso anno in Champions League sempre nella Fase Campionato), la sfida al Maccabi Tel Aviv che potrebbe giocarsi in Serbia che è stata la sede casalinga degli israeliani nella passata stagione, la partita contro lo Steaua Bucharest e infine il match contro il Celta Vigo.

Chi affronta il Bologna in Europa League

Fenucci: “Stiamo allestendo una rosa potenzialmente da 61 partite”

A commentare a calcio le avversarie del Bologna in Europa League è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, presente a Nyon insieme al presidente Joey Saputo: “Per noi questo è il secondo anno in cui partecipiamo alle coppe europee. Lo scorso anno è stata una bella esperienza che ci ha permesso di maturare e migliorare anche nelle partite di campionato. Il sorteggio spero ci possa portare a giocare almeno i playoff. Sono tutte squadre che hanno una tradizione in Europa e hanno vinto diverse volte i loro campionato. Non sarà facile ma stiamo allestendo una rosa lunga per una stagione che potrebbe avere anche 61 partite”. L’ad dei rossoblù ha poi proseguito parlando di come la squadra affronterà questa nuova esperienza nelle coppe continentali: “La base è quella dello scorso anno. Ci ispiriamo alle forti motivazioni che abbiamo avuto nella passata stagione, con un gioco offensivo e di alta intensità che ha portato a discreti risultati, fino alla notte magica della Coppa Italia. Dovremo mantenere questa filosofia ma anche quell’animo da grande famiglia che ci ha permesso anche di trascinare una città che ha riscoperto l’amore per il calcio”.

Saputo: “Che orgoglio essere ancora impegnati in Europa”

Ai microfoni di Uefa tv poi è intervenuto anche il presidente Saputo che ha iniziato sottolineando la soddisfazione di essere nuovamente impegnati in Europa: “Essere ancora qui per noi è motivo di orgoglio dopo la scorsa partecipazione alla Champions: ci aspettano tante partite interessanti, su tutte la replica di quella dell’anno passato a Birmingham, sperando in un esito diverso”. Il patron del Bologna poi ha chiuso fissando un target per il cammino in Europa League della squadra di Italiano: “Obiettivo? La scorsa stagione è andata abbastanza bene, ma ora puntiamo a passare la fase campionato e arrivare ai playoff”.