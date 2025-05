Bologna: strategie di mercato per rinforzare la rosa e gestire gli infortuni

Allungare la rosa: perchè in virtù dell’esperienza dell’ultima stagione, l’Europa può portare via energie e comportare il rischio, unita agli impegni di campionato e Coppa Italia, di aumentare l’elenco degli infortunati. Questa è una delle intenzioni annunciata dagli uomini mercato a Vincenzo Italiano in sede di trattativa di prolungamneto: intentenzione promossa, anche perchè la fine della stagione è coincisa con gli interventi chirurgici per Dallinga e Odgaard, punta e trequartista del 4-2-3-1 di Italiano. E specialmente il secondo è stata pedina cardine della rivoluzione tattica. Di più. Solo dall’inizio della prossima settimana, dopo la finale di Champions, sarà chiaro se l’Inter eserciterà o meno la clausola di recompra su Fabbian, anche se il fatto che fino ad ora la dirigenza nerazzurra non abbia ancora approfondito il discorso con il Bologna fa pensare che il centrocampista proseguirà il suo percorso in rossoblù svincolato da ogni retaggio del passato.

E’ un dettaglio che è destinato a cambiare il profilo del giocatore che il Bologna ricercherà come rinforzo. Perché le operazioni sostenute da Odgaard e Dallinga sono la stessa a cui si è sottoposto Aebischer, fuori 4 mesi nell’ultima stagione, a partire da fine ottobre. Ovviamente i giocatori saranno rivalutati in vista della partenza del ritiro, ma non si vogliono correre rischi, quindi trequartista e punta sono tra gli obiettivi del mercato. Se Fabbian dovesse rimanere, con Odgaard di rientro all’inizio della prossima stagione, il Bologna potrebbe andare a ricercare un investimento in chiave futura: e piace il classe 2006 del Newell’s Old Boys Valentino Acuna, nazionale Under 20 argentino. Ma sul taccuino di Sartori figurano pure i nomi di Tomas Suslov (22 anni), nazionale slovacco del Verona e Gaetano Oristanio (22) del Venezia, entrambi mancini proprio come Odgaard.

Attenzione però anche al profilo di Jacopo Fazzini (22 anni), elemento che potrebbe essere in uscita dall’Empoli dopo la retrocessione, al quale fu vicino anche la Lazio a gennaio. All’Empoli il Bologna guarda alla voce voce giovani talenti: perché Sebastiano Esposito (22) è tra i giocatori monitorati alla voce punta, insieme al fratello Francesco Pio (19), in prestito allo Spezia dall’Inter.

Occhi anche al mercato straniero, al fine di individuare giocatori in parabola ascendente: come Carrizo (19) del Velez, jolly offensivo, e Ruben Van Bommel (20) esterno d’attacco del Az, al quale il Bologna potrebbe pensare in caso di ritorno di Karlsson in Olanda, dopo la deludende esperienza in rossoblù e al Lecce (in prestito). Il tutto mentre Juventus e Premier stanno accendendo i fari su Ndoye e in caso di mancato riscatto di Pobega (i rossoblù non tratteranno oltre i 7 milioni per il riscatto) il Bologna potrebbe pensare anche al centrocampista argentino Leonel Perez (20) dell’Huracan.

Marcello Giordano