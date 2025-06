Bologna: strategie di mercato per rinforzare la difesa e il centrocampo

Caccia ai difensori. Lucumi è nelle mire della Roma e del Bournemouth, ma ha messo l’Italia in cima ai pensieri, per ora, in più c’è Erlic in uscita. Sarebbe voluto andare a giocare di più già a gennaio, quando aveva il Parma alla porta, in vista dell’estate l’addio è quasi certo.

C’è pure Beukema che riflette, anche se da Casteldebole credono fortemente di poter rinviare il suo addio di un anno, con un lauto adeguamento. Ma è soprattutto sulla difesa che si concentra il Bologna in chiave mercato. Tanti i giocatori visionati nel corso dell’anno: Vitik (22) dello Sparta Praga, sfumato nelle ultime curve della scorsa estate, è ancora nei pensieri e il Bologna conosce le condizioni: circa 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Sartori pensa pure a Calebb Okoli, da lui portato e lanciato all’Atalanta e che ora cerca una via d’uscita dal Leicester, dopo la retrocessione in Championship.

Okoli è arrivato fino alle porte della nazionale ed è un ex Atalanta come Nadir Zortea (25), esterno destro di difesa protagonista di una stagione da 6 reti a Cagliari: il Bologna lo tratta, i sardi chiedono circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Per il centro della difesa, nomi di punta sono Idzes (24) del Venezia e Bijol (26) dell’Udinese: quest’ultimo ha ingaggio alla portata (700mila euro) e lo stesso intermediario italiano di Beukema, l’Udinese chiede più di 20 milioni per sedersi al tavolo perché c’è pure il Milan.

Ne servono meno per Coppola (21) del Verona, seguito da tempo. Intanto, tra oggi e martedì è attesa la risposta di Lykogiannis alla proposta di rinnovo presentata dai rossoblù, che offrono un anno di contratto più opzione per un’ulteriore stagione, a circa 800mila euro netti più bonus: c’è ottimismo, ma non ancora la fumata bianca e le operazioni El Karouani (24, Utrecht) e Vega (21) dell’Argentinos Juniors restano per ora in stand by.

A centrocampo piaccono Bondo (22) del Milan e Nicolussi Caviglia (24) della Juventus (reduce dal prestito a Venezia con 4 reti), assistito dall’agente Lucci, che ha proposto Dzeko (39) per l’attacco. Per la trequarti, fari puntati su Suslov (22) del Verona, con il quale si ragiona per impostare la doppia operazione con Coppola. Per l’attacco, i fratelli Pio (19) e Sebastiano (22) Esposito, oltre a Piccoli (24) e Carrizo (19).

Blindata la panchina di Italiano, il Bologna inizia la caccia al nuovo allenatore per la Primavera: Leo Colucci è ai saluti dopo la salvezza, chiamato da Baroni a Torino nel ruolo di vice. La dirigenza cerca una nuova guida per dare una svolta anche a livello di risultati nel settore giovanile, sapendo di poter contare eventualmente sulla candidatura interna di Paolo Magnani, che traghettò i rossoblù alla salvezza due anni fa.

Marcello Giordano