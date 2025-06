Bologna: strategie di mercato tra Ndoye, Van Bommel e difensori centrali

Caccia ai centrali di difesa, ma pure a un esterno d’attacco: perchè Ndoye è tra i più ricercati, ha aperto al Napoli, mentre il Bologna attende di capire se si muoverà la Premier e tiene il prezzo alto sopra i 50 milioni, in attesa che il mercato entri nel vivo. Ma è pure a caccia di alternative e una delle prime valutate è il figlio d’arte Ruben Van Bommel (20), dell’Az Alkmaar, talento che abbina a senso del gol e assist anche fisicità da Europa (190 centimetri di altezza). Gli olandesi valutano il ragazzo (10 gol e 6 assist in stagione) tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Bologna prova a inserire nella trattativa il ritorno in Olanda di Jesper Karlsson, che qui ha deluso, per abbassare il prezzo e far quadrare il cerchio. Karlsson è rappresentato dall’agente Lucci, lo stesso di Fabbian, Calafiori, ma pure Raimondo e Nicolussi Caviglia, Piccoli e Dzeko e con lui nel week end il Bologna ha parlato di parecchi possibili affari.

Mentre in attacco l’Inter intende trattenere Pio Esposito, rischia di sfumare pure Piccoli (24): il Cagliari tratta la permanenza della punta con l’Atalanta, provando a strappare uno sconto rispetto ai 12 milioni del riscatto, mentre il Bologna prova a capire se Dzeko (4 milioni di ingaggio nell’ultima stagione in Turchia), possa accettare di stare entro i 2. Piace pure Sebastiano Esposito, ma si attende la certezza che non sarà riscattato dall’Empoli e per ora comunque all’Inter il Bologna non intende dare sponda, dati gli interessamenti recenti e passati per Beukema e Castro. E’ caccia pure a due centrali: perché Lucumi è in uscita e con lui Erlic, che vuole andare a giocare. Sfuma Coppola (21), a un passo dal Brighton. Restano d’attualità i nomi di Idzes (24) del Venezia, Vitik (22) dello Sparta Praga.

Ma con il Verona, Sartori ha parlato pure di Daniele Ghilardi (22), nel giro dell’Under 21, oltre che del laterale destro Tchatchoua (23). Per quel ruolo, uno dei giocatori che piace è Zortea (25), scoperto all’Atalanta proprio da Sartori e già cercato due anni fa, quando poi andò a Frosinone. Ora è di proprietà del Cagliari, che potrebbe valutarne la cessione per finanziare l’acquisto di Piccoli: ma i 10-11 milioni richiesti per il laterale destro di difesa, per ora, sono ritenuti eccessivi dalla dirigenza rossoblù, che valuta pure l’acquisto di un trequartista: offerto Ziyech, ma Suslov (22) piace a Italiano ed è in ascesa. Dirigenza e staff tecnico dovranno decidere come mixare la politica di mercato tra giovani di talento e giocatori affermati.

Marcello Giordano