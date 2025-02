Bologna-Torino 3-2, i rossoblù la vincono nel finale con un autogol

Bologna, 14 febbraio 2025 – Partita pazza al Dall’Ara, alla fine la vince il Bologna 3-2. Rossoblù avanti con Ndoye, il Torino la ribalta con Vlasic ed Elmas prima di essere ripreso dal rigore ancora di Ndoye. Ma nel finale accade l’incredibile: tiro innocuo di Castro, Biraghi sbaglia porta e regala la vittoria alla squadra di Italiano.

Vlasic risponde a Ndoye

Italiano sceglie Castro al centro dell’attacco, a supporto c’è Moro e non Fabbian, parte dalla panchina il recuperato Orsolini. Vanoli deve fare a meno di Ricci in mediana: esordio dal 1’ di Casadei al fianco di Linetty, parte fuori Elmas. Il primo tiro in porta è del Bologna: cross di Miranda allontanato, Pobega si aggiusta la palla e lascia scoccare un mancino insidioso che Milinkovic-Savic respinge con i pugni. Al 20’ la sblocca il Bologna: Pobega recupera palla in mediana e imbuca immediatamente per Ndoye che brucia Coco in velocità e da posizione defilata beffa Milinkovic-Savic. Reazione immediata del Torino, Vlasic in verticale per Adams che incrocia con il destro, miracoloso Skorupski che salva in corner. Al 37’ pareggia il Torino: contropiede condotto da Maripan, assist centrale per Vlasic che, favorito dalla scivolata di Holm, si trova la palla buona sul mancino e batte Skorupski.

Biraghi regala la vittoria al Bologna

Ritmi alti anche nella ripresa, è sempre il Bologna a fare la partita ma è il Torino a passare in vantaggio: giocatona del subentrato Elmas che beffa Beukema con un tunnel e batte Skorupski con un tocco sotto delicatissimo. Il Bologna reagisce subito, Casadei affossa Pobega in area di rigore, è penalty per i rossoblù: dal dischetto va Ndoye che batte con precisione Milinkovic-Savic, è 2-2 al Dall’Ara. La squadra di Italiano attacca a caccia della vittoria, al 78’ ci prova Cambiaghi da fuori area dopo un bel movimento a rientrare: attento Milinkovic-Savic che respinge. Minuto 80: lancio di Casale alle spalle di Coco per l’inserimento di Ndoye, tocco sotto sull’uscita di Milinkovic-Savic che non trova lo specchio della porta. Chance Torino all’85’, stop e destro in porta di Adams: Skorupski alza sopra la traversa. Al 90’ cross sul secondo palo di Cambiaghi per Freuler: tutto solo lo svizzero di testa mette a lato. In pieno recupero il Bologna la vince: tiro debole e innocuo di Castro, Biraghi sbaglia tutto e con il sinistro infila la palla nella propria porta. Finisce 3-2!