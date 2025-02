Bologna-Torino oggi, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 14 febbraio 2025 – Ha firmato il colpaccio di Bergamo e il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, ma in campionato è a secco da tre giornate: a Santiago Castro il Bologna chiede di ritrovare la via del gol anche in serie A.

Sartori firma: con il Bologna fino al 2027

La Coppa può essere strada per l’Europa, ma ancora non ci sono certezze: ergo, serve anche la rimonta in campionato. A Lecce, complice un gol annullato per millimetri a Dallinga, il problema del gol è tornato a farsi sentire e la classifica cannonieri racconta come tutte le squadre che precedono o inseguono il Bologna hanno un bomber, se non due: Retegui (Atalanta) è quota 20, Kean (Fiorentina) a 15, Thuram (Inter) a 13, Lookman a 10 (Atalanta), Lautaro (Inter), Castellanos (Lazio) e Lukaku (Napoli) a 9 con Lucca, Dovbyk (Roma) e Vlahovic (Juventus) a 8. Si aggiunga che la Juventus ha inserito Kolo Muani (5 gol in 3 presenze in campionato) e il Milan Gimenez, a segno all’esordio, con i rossoneri che possono comunque contare sul duo Pulisic-Reijnders da 13 gol in coppia.

Il bomber da Europa il Bologna l’aveva e lo ritroverà con il Torino, ma partirà dalla panchina: Orsolini (7). Con il Torino, il Bologna cerca una risposta e una prova di forza dopo il lungo tour de force che ne ha prosciutato le energie a Lecce. Serve una risposta da trascinatore anche dall’attaccante: l’argentino è favoritissimo, visto i. C’è poco da imputare al ‘Torito’, che è a quota 6 gol e 4 assist in campionato e 8 reti e 7 assist tra campionato e Coppa Italia: è il giocatore rossoblù che ha preso parte al maggior numero di gol, secondo miglior marcatore in campionato e migliore in coppia con Orsolini, considerando le tre competizioni. E’ tra i migliori assist man argentini d’Europa, sta facendo meglio del primo Lautaro italiano, è già sotto osservazione delle big europee, lotta sempre fino allo stremo.

Ma se il Bologna vuole confermarsi in lotta per le prossime competizioni continentali avrà bisogno di un’ulteriore scatto in avanti da parte di un talento che sta bruciando le tappe. Dal primo infortunio di Orsolini (a dicembre) a oggi, il Bologna ha vinto 4 partite su 10, perdendone 1 e pareggiandone 5. Con la Fiorentina il gol vittoria arrivò da Odgaard, pure lui fuori dai giochi, a Torino segnarono Dallinga (guarda caso un attaccante) e Pobega, con il Monza Orso, Castro e Odgaard (guarda caso 3 dei quattro giocatori offensivi), mentre con il Como le firme sono state quelle di De Silvestri e Fabbian: l’eccezione. Per proseguire la rincorsa all’Europa servono i gol delle punte: Castro in primis.

Bologna Torino, le probabili formazioni

BOLOGNA: 4-2-3-1: 1 Skorupski; 2 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda; 8 Freuler, 18 Pobega; 11 Ndoye, 80 Fabbian, 30 Dominguez; 9 Castro. In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Casale, 5 Erlic, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 29 De Silvestri, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 14 Calabria, 28 Cambiaghi, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 39 Pedrola, 7 Orsolini. Allenatore: Italiano TORINO: 4-2-3-1: 32 Milinkovic-Savic; 16 Pedersen, 13 Maripan, 23 Coco, 24 Sosa; 22 Casadei, 66 Gineitis; 20 Lazaro, 10 Vlasic, 7 Karamoh; 18 Adams. In panchina: 1 Paleari, 21 Dembelé, 17 Donnarumma, 5 Masina, 34 Biraghi, 11 Elmas, 4 Walukiewicz, 77 Linetty, 84 Dalla Vecchia, 9 Sanabria,15 Salama. Allenatore: Vanoli

Arbitro

Direzione di gara affidata a Fabbri di Ravenna

Bologna Torino in tv

Fischio d’inizio alle 20.45, stafio Dall’Ara di Bologna. Diretta tv: Sky e Dazn