Bologna in frenata non trova il guizzo contro il Torino

Bologna, 29 ottobre 2025 - Un passo indietro rispetto ai 70 minuti di Firenze e il Bologna non va oltre lo 0-0 in casa contro il Torino, solido sì, ma nulla più. Novantacinque minuti piatti, piattissimi: alla fine il pari è risultato giusto, buono per Baroni e i suoi, meno per i rossoblù, nella corsa all'Europa.

Venticinquemila e oltre per un Dall'Ara a riscaldare il ritorno interno della Bfc-band che, in un calendario saturo di impegni lontano da casa, fa notizia. Italiano (ancora convalescente a seguire il match giù negli spogliatoi: al suo posto sempre il vice Niccolini) ne cambia 7 rispetto alla Fiorentina: giù Orso e dentro Berna, con Dallinga punta centrale, supportato dal rientrante Odgaard, mentre in mezzo Moro affianca Ferguson, a riposo invece Freuler. Dietro Lykogiannis e Zortea sulle fasce, con Vitik e Lucumi al centro.

Primo tempo che definire sonnecchiante è un eufemismo: se non fosse per lo svarione di Vitik in area a mandare in porta Adams, che scaglia la parte alta della traversa all'altezza dell'area piccola, e il sinistro da lontano al veleno di Lykogiannis, che esalta i riflessi di Paleari, ci sarebbe seriamente da addormentarsi.

Il tutto accade, tra l'altro, nel giro di due minuti (24' e 26'), per il resto sono falli e trattenute, da parte del Toro, e possesso, orizzontale e sterile, del Bologna, mai in palla. Fiducia riposta nella ripresa allora, dove Castro prende subito il posto di un evanescente Dallinga e dove il Bologna parte col piglio giusto.

Al 49', Bernardeschi ci prova da poco fuori dal limite dell'area, Paleari con le molle la mette in corner. I rossoblù sembrano finalmente accendersi, tant'è che, in sequenza, prima Zortea e poi Lykogiannis fanno lo stesso, ma con scarsa precisione. Ma le belle speranze di un secondo tempo all'assalto si esauriranno tutte lì.

Il Toro risponde con i cambi: Simeone, Vasic e Ismajili, per Adams, Gineitis e Tameze. Niccolini fa lo stesso, richiamandone tre in panca - Cambiaghi, Ferguson e Bernardeschi - e inserendo Orsolini, Freuler e Dominguez. Ma si riprende a navigare a vista, da una parte e dall'altra, con la squadra di Baroni asserragliata nella sua trequarti, ma potenzialmente pericolosa quando riparte, come al 78' con Vasic, che di sinistro, dal limite, incrocia sul palo opposto, sfiorando il palo.

Nel 15' finali tutti avanti, compreso Fabbian (dentro per Odgaard), mentre Dominguez cerca l'eurogol da fuori, ma il bersaglio è lontano metri. Cinque minuti di recupero, il tempo di un paio di traversoni sballati verso l'area granata e i tre fischi di Ayroldi. Primo pari interno della stagione per il Bologna, dopo il tris di successi in fila, ora il Parma al Tardini, domenica alle 18.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson (22'st Freuler); Bernardeschi (22'st Orsolini), Odgaard (37'st Fabbian), Cambiaghi (22'st Dominguez); Dallinga (1'st Castro). In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Miranda, Sulemana.

Allenatore: Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze (12'st Ismajli), Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic (34'st Asllani), Gineitis (12'st Vlasic), Lazaro; Ngonge (41'st Zapata), Adams (13'st Simeone). In panchina: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembele, Njie.

Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Ilic, Tameze, Odgaard, Ismajli, Lykogiannis. Angoli: 3-3. Recupero: 1', 5'.