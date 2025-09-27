Bologna: la sofferenza, ma anche il carattere. I rossoblù possono passare il turno

Birmingham (inghilterra), 27 settembre 2025 – "It’s really difficult". E’ veramente difficile contro questo Bologna. Fidatevi di John McGinn, capitano e colonna dell’Aston Villa, scozzese dalla scorza durissima: ecco, non certo uno che si impressiona facilmente in campo. Eppure nell’analizzare la vittoria firmata proprio da un suo gol, il centrocampista dei Villans ha evidenziato lo spessore dei rossoblù. "Sono veramente difficili da affrontare: un’ottima squadra, venuta qui a giocare uomo contro uomo". Il pallone è spesso una questione di prospettive e vedere i rossoblù con gli occhi dell’avversario può aiutare a misurare in modo diverso la sconfitta al debutto in Europa League.

L’avvio è stato da panico, certo, ma va contestualizzato nell’economia di una serata dove gli inglesi – ancora a secco di successi in stagione – si giocavano la vita e sono partiti a trecento orari davanti al proprio pubblico (a proposito, pur essendoci stati un anno fa, il rumore del Villa Park lascia sempre a bocca aperta). Era inevitabile che quell’intensità non sarebbe stata sostenibile fino alla fine per i ragazzi di Unai Emery. E il grande merito del Bologna è stato quello di restare in piedi una volta che l’onda claret and blue si sarebbe ritirata. Una prerogativa delle squadre vere: e quella di Vincenzo Italiano lo è.

Ovviamente qui i detrattori potranno calare la carta Skorupski sul tavolo del dibattito: se il portiere polacco non avesse parato tutto sarebbe già finita nel primo tempo, se non avesse parato il rigore.... se, se e se. Ma torniamo alla teoria delle prospettive. Il Bologna è andato a una traversa da riaprire la gara: era il 25’ della ripresa e in quel momento il vento soffiava tutto dalla parte dei rossoblù, in pieno controllo del gioco e dominanti nella metacampo avversaria. A quel punto, mettiamo la palla al centro e vediamo come finisce, con Orso e Rowe belli freschi.

Riletta a mente lucida, la serata di Birmingham restituisce tante certezze ai rossoblù che – non dimentichiamocelo – hanno cambiato tanto quest’estate, esattamente come un anno fa. Non nei numeri, perché alla fine dai titolarissimi ne sono usciti solo due, ma si tratta di addii pesantissimi nella sostanza: perché parliamo di Beukema e Ndoye, ossia un pilastro fondamentale di tutto l’impianto tattico e il miglior solista in rosa. Altro? Altro.

Al Villa Park poi è mancato il miglior Odgaard, sempre commovente nella battaglia, ma ancora lontano dal vichingo che tremare il mondo fa. Così come mancano ancora il vero Bernardeschi (comunque il più vivo nella prima ora) e il verissimo Castro, che al suo meglio quell’incornata lì la mette dentro sempre (do you remember, Atalanta?).

Calma allora, soprattutto perché in Europa League ci sono ancora sette fiches da giocare e il Bologna di giovedì sera è una squadra con carte molto interessanti in mano. Certo, asciugando l’analisi, l’epilogo è stato identico a undici mesi fa. Ma la sostanza è diversa: in quella Champions i rossoblù giocavano per non sfigurare, in questa Europa League possono fare un figurone. Non a caso, ieri la stampa britannica era unanime nel dare a Vincenzo quel ch’è di Vincenzo. "Emery ha dovuto lavorare duro per strappare la prima vittoria con il Bologna", il commento del Guardian. Il ’Sun’ ha rimarcato "il grande secondo tempo" dei rossoblù. Hanno inventato loro il calcio, ci capiranno qualcosa.