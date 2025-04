Bologna-Udinese: Analisi delle Prestazioni e Voti dei Giocatori

Skorupski 6,5 Nel primo tempo da fantasmi dei compagni è l’ultimo baluardo su ci si vanno a infrangere gli assalti dei friulani. Dopo 3 minuti sulla fucilata di Davis lo salva la traversa, poi è reattivo per due volte su Payero. Nella ripresa mezzo brivido finale su un’altra punizione calciata bene da Payero. Ma è uno dei più solidi di una serata un po’ così.

Calabria 5,5 Torna titolare, ma gli mancano un po’ i riferimenti. Due errori al pronti via mettono subito la sua partita in salita. Sale solo nel finale, quando con una rasoiata sfiora la porta. Ma è pochino.

Beukema 6 Se per un tempo ci mette del suo anche il quasi infallibile Sam significa che è veramente una serata storta. Nel primo tempo perde un pallone che grida vendetta, ma da lì riemerge con grande forza mentale. Maresca gli sanziona un giallo che non c’è.

Lucumi 5 Benedetto ragazzo, se commetti sempre gli stessi errori di concentrazione e da quegli errori non impari il sospetto è che il tuo sia un limite strutturale. Gioca un primo tempo con la testa tra le nuvole: nel suo piccolo, un remake dell’avvio-choc di Bergamo. Un po’ meglio nella ripresa, quando l’Udinese si spegne.

Freuler 5,5 Non è peccato capitale constatare come l’infaticabile Remo abbia le pile un po’ scariche. Prestazione da soccombente, lui che è un dominante nato.

Aebischer 5 Si prende due stecche dai dirimpettai, che gli fanno subito capire che aria tira. Il ‘funzionale’ stavolta non funziona.

Orsolini 5,5 Nel primo tempo va via una sola volta all’uomo. Meglio nella ripresa, quando timbra la traversa. Nel finale ha sulla testa il pallone da tre punti: ci va un po’ scoordinato, errore che purtroppo macchia un secondo tempo gagliardo.

Odgaard 5 Gioca un primo tempo in cui è l’ombra di se stesso. Ci mette il fisico, ma quelli dell’Udinese sono ancora più tosti. Serata no.

Dallinga 5,5 Non si chiama mai fuori dalla lotta, ma in zona gol è troppo assente per salvare la pagella.

Pobega 6 Porta quel pizzico di fisicità che mancava nel primo tempo.

Cambiaghi 6 La gamba canta: tutt’altro apporto rispetto al nulla di Dominguez.

Fabbian 6 Duella con lo spadone: ciò che serviva.

Castro sv Una spizzata che poteva trasformarsi in oro per Orsolini.

Moro sv Troppo poco tempo per incidere.

Allenatore Italiano 5,5 Non è colpa sua se gli eroi sono un po’ stanchi. Ma il primo tempo regalato agli avversari racconta di un approccio sbagliato.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali