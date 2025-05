Bologna, ufficiale il rinnovo di Italiano: “Più carichi che mai”

Bologna, 29 maggio 2025 – Dopo le prime indiscrezioni arriva anche l’ufficialità, Vincenzo Italiano e il Bologna andranno avanti insieme. Il club di Joey Saputo ha infatti diffuso una nota nella quale si parla dell’apposizione della firma sul nuovo contratto per l’allenatore di Karlsruhe.

Accordo fino al 30 giugno 2027, come anticipato ieri, con il tecnico rossoblù che dovrebbe percepire uno stipendio di 3 milioni di euro netti, ai quali dovrebbe aggiungersi una parte variabile legata ai bonus che farebbe lievitare ulteriormente il compenso in caso di raggiungimento di determinati obiettivi stagionali tra i quali dovrebbe figurare la qualificazione alle coppe europee.

Mercato: le priorità del Bologna

Italiano proseguirà così il suo percorso con i rossoblù, confermando quanto più volte ribadito nei giorni precedenti alla firma. Il tecnico ha subito commentato il nuovo accordo e la prosecuzione del suo lavoro sulla panchina del Bologna: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”.

Nell’occasione sono arrivate anche le parole dell’amministratore delegato Claudio Fenucci che ha espresso la soddisfazione del club per la permanenza del tecnico: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.