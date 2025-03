Bologna, un bivio chiamato Europa. Uno spareggio vero con la Lazio per raggiungere il quinto posto senza perdere di vista la Champions

Spareggio per l’Europa. Bologna-Lazio sarà confronto diretto per il quinto posto, con vista sul quarto che vale la Champions: dipenderà dal risultato di Fiorentina-Juventus, in programma domani alle 18.

Tre ore prima, però, al Dall’Ara, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra rossoblù e biancocelesti. La classifica dice Juventus 52, Lazio 51, Bologna 50.

A seguire, Roma 46 e Fiorentina 45, obbligate a vincere per provare a riaprire la rincorsa all’Europa. Il Bologna la sua rincorsa l’ha fatta: "Ora dobbiamo tenere il passo", ha dichiarato Italiano dopo la terza vittoria consecutiva maturata a Verona. Riuscirci con la Lazio, peraltro reduce dallo sforzo suppletivo con il Viktoria Plzen, rappresenterebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e consapevolezza.

Nell’attesa, i risultati europei ne offrono una: dopo gli ottavi di Champions, Europa e Conference League, la Spagna ha rafforzato il secondo posto nel ranking che assicura la partecipazione extra di una squadra alla Champions e alle prossime competizioni continentali. Nello specifico: Spagna sempre più lontana, a quota 21.678 punti, contro i 19.937 dell’Italia a cui resta il 2 per cento di possibilità di raggiungere il secondo posto, legato al fatto che Inter, Lazio e Fiorentina arrivino in fondo a Champions, Europa e Conference.

Fare il tifo per le italiane sarà d’obbligo: anche perché questo porterebbe Lazio e Fiorentina a sforzi ulteriori che potrebbero aprire nuovi scenari, ma pure riflettersi sul campionato. A prescindere, però, il Bologna ha allo stato attuale il destino nelle proprie mani. Destino tutto da scrivere e non scontato, alla luce del fatto che i rossoblù sono sesti, a due punti dal quarto posto, con l’undicesimo monte ingaggi (36,1 milioni lordi, quello dei rossoblù) della serie A.

Il Bologna, insomma sta cercando una nuova impresa, dopo quella della scorsa stagione. E sulla strada che porta a quest’ultima, la sfida con la Lazio è un crocevia fondamentale, alla quale Italiano si presenta con la rosa al completo. E Baroni? Con i dubbi Rovella e Zaccagni, quest’ultimo toccato duro nella sfida europea con i cechi, e con un Romagnoli da tre reti consecutive nell’ultima settimana e arma letale sui calci piazzati, a cui prestare attenzione.

Ma il Bologna ha l’entusiasmo crescente dalla sua e un Dall’Ara che fa paura, con il terzo miglior rendimenti interno della serie A. In casa il Bologna non ha limiti, con un solo ko e tante rimonte: da quella con il Borussia in Champions alle ultime in campionato con Monza, Torino, Milan e Cagliari, grazie agli esterni che hanno spiegato le ali: da Orsolini a Cambiaghi, da Ndoye a Dominguez, per provare a volare nuovamente verso l’Europa, insieme con il ritrovato Odgaard.