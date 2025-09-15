Bologna, un brutto stop. Rossoblù a luci spente. Modric illumina San Siro. L’Europa è già in salita

Nel grigiore assoluto di una partita brutta e di un San Siro silenziato dalla protesta degli ultras, brilla solo la stella senza tempo di Luka Modric. Un suo colpo di biliardo al 16’ della ripresa (su assist del sempre velenoso ex Saelamaekers) regala la vittoria al Milan e una settimana di nuvole in casa di un Bologna alla seconda sconfitta su tre partite di campionato.

Che sarebbe stato un inizio di stagione complicato, però, si era capito a calendario appena sfornato, con due trasferte da incubo e in mezzo il Como. A Milano il Bologna ha perso con lo stesso puntaggio dell’esordio a Roma, ma con modalità più allarmanti. Perché Orso e compagni non si sono mai accesi, mai un tiro in porta. All’Olimpico Bernardeschi aveva sfiorato il pari nel finale. Ieri il suo ingresso, così come quelli di Odgaard, Rowe e Dallinga non hanno cambiato l’inerzia. Il tutto con una fase difensiva in forte sofferenza, nonostante dall’altra parte mancasse un certo Leao e un Pulisic non al top partisse dalla panchina. Eppure i rossoneri hanno dominato, con la mossa vincente di Allegri di gonfiare il campo di centrocampisti: un 3-5-1-1, con Loftus-Cheeck a sostegno dell’unico avamposto offensivo, quel Santiago Gimenez sempre più in crisi con il gol. Il palo clamoroso che il messicano ha colpito all’84’, a Skorupski saltato, è l’emblema della sua prova e del suo momento negativi. Ma è stato anche il quarto palo di serata (di Estupiñan, dello stesso Gimenez e di Ricci gli altri tre) a conferma di una serata dove il piano è stato tutto inclinato dalla parte dei padroni di casa.

Quanto di buono visto e prodotto nella vittoria con il Como prima della sosta, però, non può essere bruciato nel rogo di San Siro. Che questo Bologna potesse patire delle difficoltà in avvio di stagione era stato ampiamente messo in preventivo, in primis dallo stesso Italiano, chiamato a un’altra estate di cantieri a Casteldebole.

Quattro mesi dopo la storica conquista della Coppa Italia, il Bologna si è ritrovato di fronte ancora il Milan, ma sono cambiate tante cose. Non ci sono più né Beukema, né Ndoye, le cui partenze sono forse state sottostimate rispetto alle valutazioni fatte un anno prima con Zirkzee e Calafiori. Sottostimate anche perché il tecnico rossoblù non è uno come cerca alibi: non lo fece un anno fa quando gli diedero un Bologna in Champions senza molti dei protagonisti di quella storica qualificazione. E non lo farà adesso che deve operare con la solita equazione: poco tempo e tante aspettative.

La stagione corre già velocissima, tra meno di dieci giorni c’è il debutto in Europa League a Birmingham, ma prima c’è un Genoa da battere al Dall’Ara per non allargare troppo lo spazio che divide i rossoblù dall’Europa di domani. Al Bologna servono certezze, a iniziare dalla difesa, dove ieri sera c’è stata la terza coppia diversa su tre: Lucumi-Heggem hanno sofferto, ma come tutta la squadra. Troppo presto per i processi. Un anno fa si partì anche peggio. Certo, non deve diventare un alibi.