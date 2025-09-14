Bologna, un nuovo muro da alzare. Con il Milan c’è bisogno di un leader. Lucumi punta sulla carica mondiale

Una difesa in cerca d’autore o meglio in cerca di leader. Il reparto arretrato rossoblù rimane in attesa di trovare il nuovo equilibrio con il quale affrontare la stagione appena iniziata. Partito Sam Beukema (e anche Erlic) a Casteldebole è arrivato Martin Vitik seguito poi anche da un altro gigante, il norvegese Torbjon Heggem. A Casteldebole è rimasto Jhon Lucumi, che era il candidato numero uno a lasciare il Bologna prima dell’estate, con il mal di pancia a metà agosto e con qualche pensiero di troppo in occasione della prima stagionale contro la Roma.

Chiuso il mercato e chiarita la situazione del colombiano, anche a parole dallo stesso Vincenzo Italiano, è venuto il momento di dare una fisionomia ben precisa a un reparto arretrato che dovrà garantire sicurezza pressoché totale per inseguire nuovamente obiettivi di alto profilo.

Mattoncino dopo mattoncino, per usare una parafrasi cara al tecnico di Karlsruhe, bisognerà rafforzare e ricostruire il muro rossoblù. E tra i pilastri ci dovrà essere gioco forza proprio quel Lucumi che, rimasto a Bologna dopo il burrascoso finale di calciomercato, ha scacciato parte dei suoi demoni grazie anche alla prestazione contro il Como. Dal suo piede si è innescata l’azione del gol di Orsolini e la frazione di gara giocata contro gli uomini di Fabregas ha restituito un giocatore solido. Al netto degli errori o ’lucumate’ che dir si voglia, rimane un giocatore di livello, attorno al quale dovrà ruotare la retroguardia. Quando ha la concentrazione dalla sua rappresenta un plus di spessore: ma soprattutto quando ha mente libera può fare la differenza.

Il ritorno dalla nazionale con in tasca la qualificazione per i prossimi Mondiali potrebbe essere un’altra leva importante per la sua stabilità. Dalla Colombia ha detto di avere fissa nella mente la serata dell’Olimpico: "un ricordo che porterò per sempre con me". Motivo in più visto che di fronte avrà di nuovo il rossonero. Tutto questo non lo trasforma nuovamente in un titolare inamovibile di diritto, ma ne fa un candidato serio per riprendere per mano la retroguardia, già dalla partita con il Milan di questa sera. Vuoi perché Vitik necessità ancora di tempo e rodaggio, vuoi perché la coppia inedita che ha retto in casa con il Como potrebbe avere vita ben più dura contro i rossoneri, ispirati dalle giocate di Modric e spinti dal Meazza, vuoi perché difficilmente Italiano rinuncerà nuovamente dal primo minuto ad un giocatore del genere.

Il viaggio transoceanico e i pochi allenamenti potrebbero invece essere fattori che fanno pendere la bilancia per altre soluzioni. L’ultima parola come sempre spetterà a Italiano che con Lucumi parla e lo vede sul campo tutti i giorni, lui come gli altri candidati ad essere le colonne portanti del nuovo muro rossoblù.