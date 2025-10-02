Bologna – Friburgo di Europa League, c’è un sogno da ricostruire. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Acquista il giornale
In campo alle 18.45. Italiano: “Aspettative altissime. Perdere Sam e Dan è stata dura. Miglioreremo, abbiamo comunque una buona base. Dobbiamo aggiungere qualità, velocità e malizia. Serve quel tempo che lo scorso anno è stato decisivo"

di GIANMARCO MARCHINI
2 ottobre 2025
Vincenzo Italiano durante la rifinutura che precede il match (Schicchi)

Il Friburgo arriva dalla Foresta Nera, un muro fittissimo di abete e faggi. E dentro una foresta nera di impegni e pericoli si ritrova il Bologna. Non sarà ancora la selva oscura di Dante, ma meglio non scherzare. Anche se Vincenzo Italiano la diritta via è convinto di non averla smarrita. Semmai l’ha dovuta registrare di nuovo, dopo gli addii di Beukema e Ndoye, due colonne portanti dello Squadrone che ha alzato la Coppa Italia.

Due partenze forse un po’ sottovalutate dall’ambiente nel giudicare questo nuovo Bologna? L’allenatore rossoblù non ci gira attorno: "Togliere due giocatori così importanti, credo non sia cosa da poco. La squadra aveva trovato quell’equilibrio e quell’alchimia che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati: uno (Beukema, ndr) su 51 gare ne aveva fatte 49, l’altro ci ha fatto vincere con tanti assist e gol importanti". Italiano, però, non cerca alibi, altrimenti avrebbe scomodato i suoi due ex pupilli da tempo. Un po’ come aveva già fatto nel post-Lecce ("dare minuti a tutti, ora toglie identità alla squadra, ma alla lunga è la strada giusta"), vuole spiegare il momento: "La base sono convinto che ci sia, i meccanismi arriveranno. Ci vuole tempo, come c’è voluto l’anno scorso: vedo molte similitudini. Capisco dalle reazioni e da quello che leggo che le aspettative sono altissime. Domenica dovevamo vincere, a Birmingham dovevamo fare risultato... Ho parlato di questo coi ragazzi, eh: ho detto loro che quando abitui bene la gente, non devi mai abbassare la guardia. Ma questo bisogna prenderlo come stimolo".

Più che di Friburgo e di Europa League, a Italiano preme passare un messaggio: "Quando sono arrivato qui, erano partiti cinque titolarissimi. Avevo dei concetti da aggiungere a quanto di buono era stato fatto, e infatti è normale ci sia stata qualche difficoltà. Siamo passati attraverso il ko di Napoli e tanti pareggi in casa. Quest’anno ne sono andati via due di giocatori e ne abbiamo aggiunti sei: è normale perdere qualcosa per strada. Una buona base ce l’abbiamo e ci ha aiutato a vincere quelle due partite, ora vanno aggiunte velocità, qualità, malizia". Quella che forse non ha ancora Rowe: "Non so cosa vi aspettavate a Lecce da lui: prima gara, campo difficile. A me il suo primo tempo è piaciuto. Sono sicuro che quella palla dopo tre minuti, tra qualche mese sarà gol: diciamo fra qualche settimana, va".

Il discorso si allarga: "Arriveranno i gol di Berna, quelli di Immobile, Vitik ed Heggem cresceranno, non erano abituati al nostro recupero palla: per come li vedo applicarsi, arriveranno tutti". Qui, però, il paragone torna a Ndoye, e sa tanto di scossone motivazionale al gruppo: "Dan a fine allenamento arrivava con due-tre sagome in mano, chiamava lo staff e si metteva lì a perfezionare il calcio in porta. Tutti i giorni. Io mi spaventavo e dicevo: non è che questo si stira? Ecco servono voglia e fame di arrivare: Dan le aveva. Un altro così era Vlahovic: provava e riprovava per affinare la mira". Mira che non può difettare stasera, se, dopo due gare, non si vuole trasformare questa Europa League in un girone infernale. "Il Friburgo è una squadra temibile, il nostro girone è tosto. Dobbiamo crescere, alzare il livello: ma ci stiamo arrivando".

Le probabili formazioni 

BOLOGNA: 4-2-3-1: 1 Skorupski; 20 Zortea, 41 Vitik, 26 Lucumi, 21 Lykogiannis; 6 Moro, 8 Freuler; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 11 Rowe; 9 Castro.

Panchina: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 20 Zortea, 16 Casale, 2 Holm, 14 Heggem, 33 Miranda, 19 Ferguson, 18 Pobega, 10 Bernardeschi, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi, 24 Dallinga.

 Allenatore: Vincenzo Italiano

FRIBURGO: 4-2-3-1: 1 Atubolu; 17 Kübler, 28 Ginter, 5 Jung, 30 Günter; 8 Eggestein, 6 Osterhage; 19 Beste, 44 Manzambi, 32 Grifo; 20 Adamu.

Panchina: 24 Huth, 21 Muller, 18 Dinkci, 27 Hofler, 9 Holer, 33 Makengo, 31 Matanovic, 26 Philipp, 37 Rosenfelder, 7 Scherzhaft, 14 Suzuki, 29 Treu.

Allenatore: Julian Schuster

Arbitro: Minakovic (Serbia)

Dove vedere Bologna-Friburgo in tv

Diretta Sky dalle 18.45

