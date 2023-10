Bologna, un sorriso a forma di 9. Magia di Zirkzee e pari di Boloca. I rossoblù restano in orbita Europa

Se non era in casa, poco ci mancava. Eppure non sono bastati nemmeno gli ottomila tifosi rossoblù a travestire il Mapei Stadium da Dall’Ara per spezzare l’incantesimo da trasferta. A Reggio Emilia il Bologna trova il quinto pari esterno su cinque, al culmine di una partita che ha rischiato di vincere e di perdere almeno un migliaio di volte.

Sarebbe potuta finire in ogni modo, ma probabilmente è finita nel modo più giusto: un pareggio che premia la solidità dei rossoblù e non castiga la lunaticità del Sassuolo, tanto creativo davanti quanto fragile dietro.

Dei due tecnici, il più soddisfatto è sicuramente Dionisi che tampona un’emorragia di due sconfitte nelle ultime tre gare. Più deluso, invece, quello che serbava più ambizioni: Thiago. Ha raccolto, sì, il nono risultato utile di fila su dieci partite, ma ha mancato l’occasione di regalarsi una notte al quarto posto, a condividere lo stesso cuscino con Napoli e Fiorentina. Sogni d’oro, sogni d’Europa: sai che bello? Tanto a svegliarsi si fa sempre in tempo.

L’uno a uno del Mapei non è assolutamente un passo falso, ma il solo stare qui a chiedersi se lo sia restituisce la dimensione di quanto siano cresciute le ambizioni e le prospettive di questo nuovo Bologna. Certo, ritrovarsi in vantaggio dopo tre minuti con il capolavoro di Zirkzee aveva inclinato il piano partita tutto dalla parte di Motta. Visto da qui, il bicchiere è mezzo vuoto. Poi, però, bisogna guardare anche l’altra metà, quella dove i rossoblù si presentavano senza tutta la difesa titolare: già, perché all’infortunato Lucumi e ai recuperati Posch e Kristiansen (in panchina), si aggiungeva last minute il forfait di Beukema (fastidio ai flessori nel pre-gara). Ecco quindi gli impensabili quattro davanti a Skorupski: De Silvestri-Lykogiannis sulle fasce, e Calafiori a fare coppia con Bonifazi al debutto assoluto in campionato. Con queste premesse, il pareggio assume contorni più robusti, soprattutto perché dall’altra parte c’era il Sassuolo, squadra capace di battere Juventus e Inter. La qualità c’è e, ieri, incassato lo svantaggio, è venuta fuori. Berardi, Viña e Laurientè apparecchiano il pari che matura con il destro velenosissimo di Daniel Boloca (44’), al primo gol in serie A. Essenziale, intelligente, tecnico: di questo ragazzo avevamo già sentito parlare perché Sartori aveva provato a prenderlo e di questo ragazzo sentiremo molto parlare.

Non è più una scoperta, invece, Joshua Zirkzee, ieri autore del terzo gol in campionato (l’anno scorso furono due in tutto): controllo di tacco su lancio da 50 metri, gioco di suola per far sedere il portiere e appoggio a porta vuota. Paradossalmente, dopo questa magia, l’olandesino si eclissa, ricomparendo per un gol giustamente annullato al 35’ della ripresa (fuorigioco di Orsolini) e al 46’ per una punizione respinta da Consigli. Meno brillante ieri Joshua, ma meno brillante in generale la manovra del Bologna, che però ha raggiunto la maturità per non perdere le partite che non riesce a vincere. Avercene di squadre così: e infatti finisce con Saputo applaudito sotto la curva.

Martedì il Verona in Coppa Italia, venerdì la Lazio al Dall’Ara. Chissà se ci sarà spazio per Karlsson, dimenticato in panchina per quattro gare di fila, dopo le prime quattro da titolare. Questo è Thiago, senza mezze misure. Fin qui ha sempre avuto ragione lui.