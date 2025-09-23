Bologna, un’altra Europa è possibile . Italiano è in risalita, Emery al ribasso

Allacciare le cinture di sicurezza: giovedì con l’Aston Villa comincia un nuovo viaggio in Europa. Al posto della Champions League di un anno fa, ecco l’Europa League, frutto copioso ma strameritato della vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio. Nel passaggio da Champions League a Europa League insieme all’etichetta (e al carico di fascino) cambia ovviamente il valore delle contendenti, che è come dire che l’asticella si abbassa a un’altezza che oggi consente a Vincenzo Italiano e ai suoi ragazzi di nutrire fondate speranze di passare il turno dopo le prime otto fatiche della fase a girone, accedendo così agli agognati ottavi. Un’altra Europa dunque è possibile, e non da spettatori estasiati come un anno fa in Champions, quando si covò il rimpianto postumo di essersi presentati rodati all’appuntamento con un mese di ritardo (quello impiegato per assemblare le lezioni di Italiano, fresco di sbarco sulla panchina rossoblù), ma da protagonisti veri. A cominciare da giovedì notte al Villa Park. Chi arriva meglio al debutto in Europa tra Vincenzo Italiano e Unai Emery? Di sicuro Italiano, che fin qui in campionato ha si pagato dazio al mal di trasferta inchinandosi a Roma e Milan ma che ha poi ha recuperato terreno in casa impacchettando 6 punti tra Como e Genoa. Tutt’altra musica in casa ‘Villains’, dove la prima vittoria stagionale deve ancora arrivare e con un bottino di 3 punti nelle prime 5 giornate di Premier League Emery non è ancora ufficialmente un tecnico sulla graticola ma è sicuramente un allenatore che si fa delle domande, dandosi risposte tutt’altro che rassicuranti. "Sono frustrato e deluso per come abbiamo giocato" ha detto il tecnico spagnolo dopo l’1-1 con il Sunderland, ennesima vittoria mancata che è maturata nonostante una lunga superiorità numerica.

A seguire: "Siamo ancora alla ricerca di un’identità". Fino ad arrivare al carico da novanta, "questa non sembra nemmeno una mia squadra", che nel lessico del pallone sa tanto di presa di distanza dal gruppo, operazione che per ogni allenatore in difficoltà è pericolosissima. Tutto questo per dire che l’Aston Villa che un anno fa in Champions pareva una montagna impossibile da scalare (il 22 ottobre al Villa Park finì 2-0 per i ‘Villains’ dopo un ottimo promo tempo dei rossoblù) non si è già trasformato in una collinetta abbordabile ma certo oggi mette meno paura allo scalatore rossoblù. Partire col piede giusto giovedì sarebbe un bel viatico per sfruttare nel modo migliore il fattore Dall’Ara dei turni successivi. Tra ottobre e novembre infatti i rossoblù sfideranno davanti al proprio pubblico Friburgo (2 ottobre), Brann (6 novembre) e Salisburgo (27 novembre), viaggiando una sola volta per far visita alla Steaua Bucarest (23 ottobre). Dopodiché con quale undici giovedì Italiano sfiderà Emery è una domanda che oggi trova risposta solo nella testa dell’allenatore rossoblù. Di sicuro tutti i suoi ragazzi sono pronti ad affrontare un viaggio che nella competizione erede della Coppa Uefa su piazza mancava da ventisei anni. Un motivo in più per non sfigurare.