Bologna, vedi il Napoli e resta tutto uguale. Per Ndoye-Beukema c’è grande distanza

Fumata grigia: non bianca, ma neppure nera. Per ora il muro rossoblù su Beukema e Ndoye regge, anche se il Napoli promette di non mollare, almeno a stretto giro di posta. E’ stata giornata di incontro, quella di ieri, tra Bologna e Napoli, con i partenopei che hanno incassato il no rossoblù per Dan Ndoye e Sam Beukema. Valutazioni ancora distanti tra le parti, dato che il club di De Laurentiis si è detto pronto a mettere sul piatto circa 70-75 milioni, per la coppia, mentre la dirigenza valuta 50 Ndoye e circa 40 l’olandese, con il chiaro intento di trattenerlo per non dover rifare interamente l’asse centrale della difesa, data la clausola che pende su Lucumi, che scatterà tra il primo e il 15 luglio e sul quale Roma e Aston Villa sono in pressing.

Il problema è per ora proprio l’olandese, perché tra i 35 milioni ai quali potrebbe arrivare il Napoli e i 40 richiesti dal Bologna non c’è poi una forbice eccessiva: per ora, però, il giocatore non si è messo di traverso e non ha avanzato richieste di cessione: da capire se succederà, tanto per lui quanto per Ndoye, mossa su cui conta il Napoli per aprire la partita, dato che da parte degli agenti dei due giocatori filtra il concetto di come il Napoli, nell’anno che porta al mondiale, sia percepito come un’occasione, anche se professionalità dello svizzero e dell’olandese e rapporto con club e piazza non hanno portato a mosse di rottura.

Questi i fatti: non resta che attendere le prossime ore o i prossimi giorni per capire se seguiranno reazioni: rialzi da parte del Napoli o uscite allo scoperto da parte dei giocatori interessati che possano sparigliare le carte. Per ora c’è distanza, non tale da ritenere naufragato il concreto interessamento.

Non a caso il Bologna, dopo i sondaggi per riaprire la pista Martin Vitik (23) con lo Sparta Praga, nelle ultime ore ha sondato il terreno per il centrale difensivo di piede destro Cesar Tarrega (23) del Valancia, che ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, monitorato nel corso dell’ultimo europeo insieme al terzino destro Marc Pubill (22) dell’Almeria, che piace al pari di Zanotti (22) del Lugano, Zortea (25) del Cagliari e Zanoli (24), di rientro al Napoli dal prestito al Genoa.

Torna d’attualità anche il nome del centrale difensivo Ghilardi (22) del Verona: il Bologna lo tratta, l’Hellas è interessato a Erlic e Casale, ma il Bologna è propenso a lasciarne andare solo uno, con Erlic che piace pure al Parma e potrebbe essere interessato a un ritorno al Sassuolo.

In attacco, l’agente di Immobile ha confermato una trattativa con il Bologna: ma il club rossoblù potrebbe offrire al massimo 2 milioni bonus inclusi all’ex Lazio e attende di capire se l’entourage otterrà una buonauscita per garantire l’arrivo a parametro zero; per ora il Besiktas non ci sta e pure Fiorentina e Milan sono sul giocatore, mentre il Bologna dialoga con il Sassuolo, pronto a trattare il prestito di Pinamonti, pronto a ridursi l’ingaggio a 1,5 milioni per vestirsi di rossoblù. L’agente di Pinamonti è Raiola, lo stesso di Van Bommel (20) dell’Az, che chiede 20 milioni per il talento e valuta le condizioni di un eventuale rientro di Karlsson.