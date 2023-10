Bologna Verona di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 31 ottobre 202 – Nella notte più spaventosa dell’anno il Bologna vuole evitare scherzetti di alcun tipo: al Dall’Ara, per la Coppa Italia, arriva l’Hellas Verona di Baroni, ferito a tempo oramai scaduto dalla Juventus e desideroso di curarsi il morale nella gara bolognese. Chi passa il turno si regala l’Inter, agli ottavi di finale, ma prima ci sono i novanta minuti (più eventuali supplementari e rigori) di stasera.

Coppa Italia: Bologna Verona

Calcio d’inizio alle 21 al Dall’Ara

Dove vederla in tv

Diretta tv su Mediaset 20.

Arbitro

Dionisi de L’Aquila alla direzione arbitrale.

Come arriva il Bologna

Quindici punti in dieci partite è un bottino che permette a Motta e ai suoi di dormire sonni tutto sommato sereni, ma l’obiettivo è al momento quello di proseguire nel cammino in Coppa. Per affrontare l’Hellas Verona Thiago medita qualche cambiamento in ogni reparto, anche e soprattutto considerato che venerdì si torna in campo contro la Lazio, in campionato.

In porta c’è un mini ballottaggio tra Skorupski e Ravaglia, ma sarà il polacco a partire dall’inizio; la difesa recupera qualche elemento ma ne perde altri: out De Silvestri e Beukema, sulla destra agirà Posch, Bonifazi e Calafiori coppia centrale con Kristiansen favorito su Lykogiannis a sinistra. In mediana chance per Moro al fianco di Aebischer, in avanti occasionissima per Ndoye e Karlsson sugli esterni, con Fabbian nel ruolo di trequartista. Nonostante il turnover, Zirkzee potrebbe partire dall’inizio.

Come arriva l’Hellas Verona

Cambi ed esclusioni per Baroni nella notte di Coppa: non recupera Hien, mentre rimangono a Verona Duda, Faraoni e Berardi. In panchina c’è Montipò, protetto da Amione, Magnani e Dawidowicz. Sulle fasce, con l’esclusione del capitano, spazio a Terracciano e Lazovic, mentre le operazioni in mezzo al campo sono affidate a Folorunsho e Hongla. Parte Saponara nel ruolo di trequartista, con Djuric e Ngonge in avanti. Si rivede in panchina Henry, c’è anche Kallon.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 14 Bonifazi, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 6 Moro; 11 Ndoye, 80 Fabbian, 10 Karlsson; 9 Zirkzee. All: Thiago Motta. Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 8 Freuler, 19 Ferguson, 82 Urbanski, 7 Orsolini, 56 Saelemaekers, 77 Van Hooijdonk.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 1 Montipò; 2 Amione, 23 Magnani, 27 Dawidowicz; 24 Terraccciano, 18 Hongla, 90 Folorunsho, 8 Lazovic; 20 Saponara; 11 Djuric, 26 Ngonge. All: Marco Baroni. Panchina 16 Chiesa, 34 Perilli, 3 Doig, 42 Coppola, 14 Joselito, 25 Serdar, 31 Suslov, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 9 Henry, 13 Cruz, 17 Kallon, 77 Mboula, 99 Bonazzoli.

