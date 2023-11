Bologna vince 2-0 contro il Torino: Fabbian e Zirkzee decisivi Bologna batte Torino 2-0 in una partita giocata su un terreno in ottime condizioni. Fabbian e Zirkzee segnano le reti per i padroni di casa, mentre Kristiansen, Fabbian, Ndoye, Linetty, Lazaro, Bellanova e Pellegri vengono ammoniti.