Bologna, Vitik è in città: visite mediche e firma per il dopo Beukema

Bologna, 4 luglio 2025 – Vincenzo Italiano ha già il suo nuovo difensore centrale. In attesa di definire il futuro di Sam Beukema, ormai destinato a vestire la maglia del Napoli dopo la forzatura dei suoi agenti, il Bologna si è già mosso per rimpiazzare l’olandese: il sostituto del numero 31 sarà Martin Vitik, sbarcato in città questo pomeriggio (avvistato all’Aeroporto Marconi) e già a Casteldebole per le visite mediche e per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per le prossime stagioni.

Il gigante della Repubblica Ceca era già stato vicino ad approdare a Bologna sia due anni fa che l’anno scorso, quando tuttavia lo Sparta Praga bloccò l’affare perché non in grado di rimpiazzare il ventiduenne. L’accordo con il nazionale ceco dovrebbe essere sulla base di un quadriennale, con cifre vicino ai 600 mila euro netti a stagione mentre allo Sparta Praga andrà un totale di 15 milioni di euro, 13 fissi e due milioni di bonus. Il centrale classe 2003 è uno dei prospetti più interessanti della Repubblica Ceca, già nel giro della nazionale, sa abbinare fisicità e forza, facendosi trovare pronto anche in fase offensiva con 11 reti nelle ultime tre stagioni.

Vitik vanta già anche esperienza europea, con 11 presenze in Europa League e 15 gettoni in Champions League tra fase finale e qualificazioni. Il Bologna è quindi riuscito a superare la concorrenza del Betis Siviglia, assicurandosi le prestazioni del ragazzo di 195 cm che potrà quindi unirsi subito ai nuovi compagni e salire in ritiro a Valles per cercare di inserirsi sin da subito nei meccanismi della squadra di Italiano. A questo punto sembra cosa fatta anche il trasferimento di Beukema a Napoli, con il giocatore che dovrebbe sbarcare alle pendici del Vesuvio per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.