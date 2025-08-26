Bologna, Zortea corre veloce: "Ho numeri da attaccante? Voglio migliorarli ancora"

Bologna, 26 agosto 2025 – Un’altra freccia all’arco di Vincenzo Italiano. Offensiva o difensiva che sia. Nadir Zortea si presenta ufficialmente in rossoblù dopo aver già fatto il battesimo del campo all’Olimpico nella prima di campionato contro la Roma, terminata 1-0 per i giallorossi.

L’ex Cagliari, che avrà il compito di correre veloce, così come si è conclusa la sua operazione di mercato dopo la frenata su Zanoli, è un altro pupillo di Sartori che l’aveva già conosciuto ai tempi dell’Atalanta. “E’ reduce da una grandissima stagione, con tanti gol quasi da attaccante esterno, per numeri, che da difensore - racconta il direttore sportivo Marco Di Vaio che fa gli onori di casa - Siamo molto contenti del suo arrivo, va a completare il reparto. E’ stata un’operazione rapida nella conclusione ma lo seguivamo da tempo. Siamo molto contenti perché porta tanta qualità ed energia. Potrà ritagliarsi uno spazio importante”.

La scelta di Bologna

Proprio dalla finalizzazione del suo passaggio in rossoblù parte anche Zortea, che subito elogia la sua nuova squadra e analizzando la sconfitta di Roma: “Bologna è una delle migliori squadre in Italia negli ultimi 2-3 anni. Penso che con la Roma, fuori casa, ci sta che si debba soffrire. Dopo i primi 20’ abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, la partita è stata aperta fino alla fine. Non c’è niente di strano, ci sta che soffri alcune partite, questa è la Serie A. Alla fine potevamo anche pareggiarla, ci è andata male”.

Un giocatore l’ex Cagliari che proprio nell’ultima stagione con gli isolani è esploso, chiudendo con 6 reti, un bottino da attaccante: “Con il modo di giocare che ha il Bologna mi posso trovare tante volte in zona offensiva, dove magari posso essere più lucido. Credo che avrò la possibilità di portare dei numeri. Giocando con la difesa a 4 ci sarà anche da difendere di più, c’è da fare anche la differenza in quel contesto. Voglio migliorare anche la fase difensiva”.

De Silvestri e le esperienze passate

Nel suo ruolo in rossoblù ha trovato il Sindaco, Lorenzo De Silvestri, che accoglie sempre i nuovi arrivati in squadra e qui ha ritrovato anche Sartori: “Lollo mi ha accolto subito bene, sono fortunato. Ha molta esperienza, è stato bravo a farmi inserire nel gruppo. Con il direttore ci conoscevamo già dai tempi dell’Atalanta, sono contento di averlo ritrovato. Avere una persona che mi conosce mi fa stare tranquillo”.

Negli anni Zortea è stato un po’ un giramondo, non trovando spazio con la Dea si è fatto le ossa tra Serie B e Serie A, cercando di prendere il meglio da ogni esperienza. Sicuramente cambiare tante squadre e allenatore, stili di gioco, non è facile. Bisogna avere voglia di mettersi in dubbio. Quando si cambia ci sono delle difficoltà ma è anche un percorso che permette di imparare tanto. Avendo giocato in diverse posizioni e avendo avuto la continuità che mi è servita per migliorarmi, non cambierei nulla del mio percorso tornando indietro. Qui a Bologna devo automatizzare i movimenti, cercare di imparare le logiche e sprintare dove e quando serve”.

Obiettivi ed Europa League

In pochi giorni il terzino di Feltre ha già capito in che tipo di ambiente si è calato, sempre più convinto che la scelta fatta sia la migliore: “Qui ho trovato una mentalità vincente. Obiettivo di squadra? Vincere più partite possibili. Migliorare i risultati degli anni scorsi e fare sempre uno step ulteriore. Lato mio vorrei migliorare anche i numeri dello scorso anno, sarà difficile ma ci proverò e dimostrare di essere anche un ottimo difensore”.

Inevitabile poi non parlare anche di Europa League, con Zortea che potrebbe rientrare nella lista e che ha già conosciuto la competizione ai tempi dell’Atalanta: “L’Europa ti da più ritmo e cose che ritrovi anche in campionato. Sono stili di gioco differenti, c’è un’aggressività diversa. Durante l’anno ti abitui a giocare in più partite e questo è un bene”.

Una chiosa poi sullo Zortea lontano dal campo: “Mi piace impostare la giornata quando sono lontano dal campo per cercare di avere benefici anche in ambito sportivo. Lavoro anche in modo tattico, riguardare le partite. Mio padre è un ex ciclista e mi ha passato questa passione per la bici. Camera iperbarica? L’ho portata anche qui”.