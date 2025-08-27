Bologna, Zortea mette la freccia a destra: "Bici e apnea per stare al passo di Italiano"

Apnea, visual training e camera iperbarica: tutto fa brodo pur di presentarsi pronto alla Scala del calcio del Dall’Ara. Poi ci sono le lezioni di Italiano, che nel suo caso si assommano a quelle di Brambilla (Massimo, ex centrocampista rossoblù, ex allenatore delle giovanili Atalanta, oggi sulla panchina della Juventus Next Gen), Nicola, Gasperini, Bisoli, Pecchia e Di Francesco.

Nadir Zortea si presenta a Casteldebole con un bagaglio di conoscenze personali e professionali voluminoso e decisamente sui generis, così come sui generis è un calciatore che candidamente ammette: "Sono nato tra i monti del Trentino, mi piace immergermi nella natura e al caos preferisco la solitudine. Quando voglio rilassarmi vado in bici, passione che mi ha trasmesso mio padre, un ex ciclista". Prepariamoci, perché con Zortea ne vedremo delle belle.

Di Vaio, che lo affianca in sala stampa nel giorno della presentazione, si augura di vedere soprattutto dei gol dopo i 6 che il classe ‘99 ha messo a referto la scorsa stagione al Cagliari. "Conto di migliorare quei numeri – promette Nadir –. Ma tra i miei obiettivi c’è quello di crescere anche nella fase difensiva, perché fare il terzino di un reparto a quattro non è la stessa cosa che difendere a tre".

Per fortuna gli viene in soccorso la carriera. "Ho cambiato tante squadre (Sudtirol, Atalanta, Vicenza, Cremonese, Sassuolo, Frosinone e Cagliari, ndr) e tanti allenatori – dice il neo terzino destro rossoblù –. Cambiare tanto ti porta ogni volta a doverti rimettere in gioco, ma ogni allenatore ha il suo modo di giocare e mi ha insegnato cose diverse". Il resto lo ha aggiunto lui, grazie a una professionalità e a una cura maniacale per la preparazione che sono merce rara in un ragazzo di ventisei anni.

Camera iperbarica allora: Lukaku, Icardi, Vinicius hanno fatto dell’ossigenoterapia a domicilio una regola per facilitare i recuperi. Il visual training è invece una tecnica che allena la rapidità della visione periferica. In più c’è l’apnea, che è più facile praticare a Cagliari che a Casteldebole. "Aiuta a gestire il respiro e a controllare il mio corpo quando sono in debito di ossigeno".

Se non è un terzino bionico è qualcosa di molto simile. E poi è un figlio di monti, perché è nato a Feltre (Belluno) solo perché lì c’è l’ospedale ma oggi ha casa a San Martino di Castrozza non lontano da quella Zortea, in Valle del Vanoi (Trentino), che porta il suo stesso nome.

Prima certezza: essendo abituato a frequentare i boschi non faticherà, sulla corsia destra, a familiarizzare con l’Orso, alias Riccardo Orsolini.

Seconda: "Qui ho trovato una mentalità vincente, che significa puntare a vincere tutte le partite: anch’io dovrò fare questo step. La sconfitta con la Roma? Ci sta, loro sono forti e giocavano in casa ma alla fine potevamo anche pareggiarla". Quando Zortea segna ha un’esultanza tutta sua: indice e pollice di entrambe le mani congiunte a circondare l’occhio destro. Roba speciale, perché questo significa ‘Nadir’ in arabo: raro, prezioso, straordinario.