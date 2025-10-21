Bomber e rinnovo: la doppia sfida dell’Orso. L’ultimo rossoblù al top? Arnautovic nel 2022

Non si ferma più Riccardo Orsolini. E non si ferma nemmeno il Bologna, che corre al passo del numero 7, nuovo capocannoniere solitario della serie A. Entrato a partita in corsa a Cagliari, l’Orso si è fatto bastare 21 minuti per spedire la palla nel sette e bussare di nuovo: con Pulisic ai box in casa Milan, tanto è bastato per prendersi la vetta solitaria della classifica del miglior marcatore della serie A. Orso è a quota 5 in campionato, a cui c’è da aggiungere il gol segnato in Europa League al Friburgo, per un totale di 6 reti in 9 uscite e manco tutte da titolare.

Con Paz e Calhanoglu è pure il giocatore che ha segnato di più (2 volte) da fuori area e va segno da 4 gare consecutive tra campionato ed Europa League. Non succedeva da un po’ di trovare un rossoblù in cima alla classifica dei marcatori: ovvero dalla stagione 2022-23: allora toccò ad Arnautovic, che con una doppietta allo Spezia si prese la vetta momentanea con 5 reti in 5 giornate e da solo o in compagnia resistette fino alla dodicesima giornata (7 gol a quel punto). C’è un altro caso: stagione 2008-09, quando Marco Di Vaio si giocò all’ultima giornata il titolo di capocannoniere stagionale, chiudendo con 24 reti e superato all’ultimo da Ibrahimovic.

Ma questa è un’altra storia. Perché Orsolini è il miglior marcatore italiano della serie A da ormai tre anni, e se Di Vaio e Arnautovic erano punte centrali e attaccanti di riferimento chiamati a trascinare il Bologna a salvezza e stagioni tranquille, Orso è un esterno d’attacco di un Bologna che ha conquistato Champions, Coppa Italia e punta a confermarsi in Europa League e in campionato. Orso è pure una bandiera: perché è sotto le Due Torri dal gennaio 2018. Ha un contratto in scadenza nel 2027 e sono in corso le discussioni per un rinnovo fino al 2029-30.

Il Bologna lo vuole blindare a vita, lui ci sta seriamente pensando e cerca l’intesa economica intorno al 2,5 milioni netti a stagione, dopo che in estate ha rifiutato una ricca proposta araba da 10 milioni netti all’anno e non ha aperto ai sondaggi di Milan e Manchester United.

Bologna è casa sua, si è preso il Bologna e pure la nazionale, dopo l’ultima stagione record da 15 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. A proposito: un anno fa, nell’anno da record, alla settima giornata aveva segnato appena un gol: quello all’esordio contro l’Udinese e su rigore. Si sarebbe svegliato dal letargo in autunno e sarebbe sbocciato definitivamente a primavera dopo un infortunio muscolare con conseguente ricaduta.

Anche per questo Italiano, che ora lo conosce meglio, prova a gestirlo diversamente. I frutti raccolti raccontano della miglior partenza stagionale della carriera di Orsolini, che ha inciso anche in nazionale (assist per Retegui contro l’Estonia).

Italiano, Orsolini e il Bologna sperano di raccoglierne altri a Bucarest, dopo la prima vittoria esterna di Cagliari, che si è confermata la vittima preferita di Orsolini, alla sesta rete in carriera ai sardi.