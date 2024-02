Caccia ai tagliandi. Biglietti per l’Inter: scatta la prevendita

La madre di tutte le prevendite scatta oggi: via libera alle 10 per la caccia al biglietto di Bologna-Inter, la sfida in programma sabato 9 marzo (calcio d’inizio alle 18) al Dall’Ara. Per i bolognesi vale un imperativo categorico: colorare lo stadio di rossoblù, come hanno chiesto a gran voce in un comunicato congiunto Centro Bologna Clubs e Futuro Rossoblu. Per centrare l’obiettivo c’è un solo modo: sfruttare le agevolazioni per i tifosi rossoblù che il club ha previsto nei primi tre giorni di prevendita. Più nel dettaglio: oggi e domani ogni abbonato rossoblù, sia su app che su Fidelity, può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti (in questa fase attiva solo la vendita sui canali web); mercoledì invece l’acquisto dei tagliandi sarà riservato ai possessori di Fidelity Card We Are One (sia sul web che nei punti vendita Vivaticket). Da giovedì, infine, la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti.