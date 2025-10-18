Cagliari Bologna, Italiano: “In porta gioca Ravaglia. Ecco come sta Immobile”

Bologna, 18 ottobre 2025 – Tempo di tornare in campo per il Bologna di Vincenzo Italiano dopo la pausa delle nazionali: i rossoblù saranno di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari domani alle 15 e il tecnico rossoblù ha presentato la sfida ai sardi, sottolineando anche a che punto sia la squadra dopo un’altra pausa e in particolare nel concentrarsi sulle prestazioni lontano dal Dall’Ara dove per ora si fatica: “Ci vuole carattere, personalità, migliore gestione dei momenti, magari quando sei in vantaggio ci vuole più malizia. Bisogna innalzare ogni aspetto, mentale e caratteriale, specialmente quando ci sono momenti nei quali non riesci a vincere da un po' lontano dal tuo stadio dove sei abituato a sentirti invincibile. Lo scorso anno quando siamo arrivati a giocare contro il Cagliari era un periodo nel quale dovevamo reagire a certe situazioni e ci eravamo riusciti bene. Credo dovremo ricercare in quanto fatto in quel periodo la chiave per la scalata che poi ha chiuso quell’annata straordinaria”.

Le novità di formazione

E proprio in vista del prossimo match ci potrebbero essere alcune novità di formazione, visto anche il poco lavoro in gruppo di alcuni elementi impegnati in nazionale. Italiano però non ha dato indicazioni precise ma solo una certezza: "Giocherà Ravaglia. Perché ha lavorato questi 15 giorni, è un ragazzo che merita ed è affidabilissimo. Sa aspettare il suo momento e visto che Lucasz è arrivato in questi ultimi giorni dopo la nazionale, giocherà Ravaglia. Sono sereno perché è giusto dargli questa possibilità. Su alcuni interpreti conterà aver lavorato tanti giorni insieme durante questa pausa, viste anche le partite ravvicinate. Tutte le volte che arriviamo dopo le nazionali facciamo fatica, è un altro trend che vorrei invertire. Sicuramente chi ha lavorato in questi giorni qui avrà grandi vantaggi in formazione”.

Gli avversari

In Sardegna però non sarà facile, con gli avversari che per il tecnico rossoblù sono una squadra da non sottovalutare: “Il Cagliari è una compagine che cambia, che sa sfruttare questa spinta in casa. E’ sempre un campo difficile, sul quale si fa fatica ad ottenere punti e a giocare come si vuole. Una squadra che si trasforma lato ritmo e intensità, penso che in questo primo periodo di stagione abbia dimostrato tanto. E’ un avversario complicato”. E a proposito di nazionale, una parentesi anche su Cambiaghi, debuttante in azzurro alla prima chiamata: “Mi è dispiaciuto lo scorso anno perderlo alla prima giornata. Per come interpretiamo il gioco e l’approccio, è un giocatore che se aggiungerà dei gol e assist può diventare veramente un top. Sono felice per la convocazione ma soprattutto per il debutto. E’ un ragazzo d’oro, mi auguro di poterlo vedere crescere ancora in maniera esponenziale perché ha ancora margini”.

Il ritorno di Sulemana e le condizioni di Immobile

In panchina a Cagliari ci sarà anche Sulemana, alla prima convocazione in rossoblù ma sarà ancora assente Immobile: “Sulemana è arrivato da un problemino importante al collaterale, non è facile smaltirlo. Ha una grande cultura del lavoro, sempre sorridente e mi piace come approccia agli allenamenti. Va molto forte, si aggrega per la prima volta con noi ed è a disposizione. Penso che anche lui potrà trovare spazio e si farà trovare pronto. Per Immobile il problema è stato serio, sta iniziando a spingere, vediamo se prossima settimana si avvicinerà al lavoro in gruppo. Ci vuole tempo però, non può trascinarsi dietro questo infortunio. Quando sarà al 100% lo accoglieremo”.

Castro e Dallinga

Infine una chiosa sulle punte e su come Castro e Dallinga si stiano impegnando in questa staffetta per una maglia al centro dell’attacco in questa prima parte di stagione: “Mi stanno piacendo entrambi, stanno lavorando bene. Thijs poteva già avere qualche gol, magari Lecce o Pisa. Santi è tornato al 100%, non ha più quel dolore che lo ha limitato lo scorso anno. Da veramente l’anima, lo trovi in entrambe le fasi, nel momento in cui li alterniamo non avremo numeri importantissimi ma credo che debbano pensare a lavorare per la squadra e puntare a farla arrivare ai risultati. Ripeto sempre che il numero 9 è chi fa giocare bene le squadre. Deve sempre venire prima il gruppo”.