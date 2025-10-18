Cagliari-Bologna, Lavecchia storia. "Il club di Saputo ora vale l’Atalanta. Ma attenti a Pisacane: farà strada»

Luigi Lavecchia dedica la sua vita ai giovani calciatori, lavorando nell’Academy del Cagliari nell’area del nord della Sardegna. Ma ha vestito la casacca rossoblù del Bologna nell’anno della promozione dalla B alla A targata Arrigoni, nel 2007-08 ed è pure voce tecnica di Sportitalia.

Luigi Lavecchia, ci presenti Cagliari-Bologna nelle vesti di opinionista tv. "Secondo me è una grande partita tra due squadre in ottima forma, risultati alla mano. Mi spiace per un Cagliari in emergenza e da appassionato mi dispiace non vedere il confronto tra Belotti e Immobile: uno fa reparto e a Cagliari si era inserito alla grande, l’altro è un finalizzatore come ce ne sono pochi e completa un reparto d’attacco del Bologna dove Castro e Dallinga mi sembrano più attaccanti di manovra, che nel gioco di Italiano vanno come il cacio sui maccheroni. Specie con gli esterni che ha il Bologna: tra i migliori del campionato. Il Cagliari è la sorpresa, il Bologna cerca il colpo esterno per spiccare il volo dopo che fin qui fuori ha un po’ zoppicato".

Da doppio ex invece come la vive? "Farò di tutto per essere allo stadio, sto cercando di sistemare gli impegni. Che posso dire? In Sardegna c’è la mia vita da quando ho finito la carriera in Romania, a Bologna ho lasciato una fetta di cuore. Spero sempre in un pareggio, magari un bel 2-2 spettacolare".

Cagliari-Bologna per lei è anche...? "Giulini-Saputo. Per me Giulini è un grande presidente. Ha trasformato il settore giovanile, puntando sui giovani: Asseminello è un gioiello e con lui il Cagliari ha vinto la Coppa Italia Primavera e giocato la SuperCoppa con l’Inter arrivando ai vertici del calcio giovanile, che è un bel modo per fare calcio. Da quando ho iniziato a lavorare qui ho visto crescere Barella, Luvumbo, Antonini, oggi a Catanzaro, Galliano, che ha segnato alla Juventus, e Deiola. E poi ha lanciato Pisacane: è una sorpresa solo per chi non lo conosce perché crea un’empatia pazzesca con i giocatori, ha capacità motivazionali straordinarie e potenzialità tattico tecniche importanti, destinato a fare carriera".

E di Saputo cosa pensa? "Ha dato stabilità e capitali importanti, la prima squadra ha alzato l’asticella in maniera importantissima. Dal mio punto di vista ormai Bologna si gioca sempre l’Europa: dopo la Champions e la Coppa Italia, considerando il blasone, il Bologna è tornata tra i primi sei club italiani. E se ci aggiungiamo Fenucci, Di Vaio e Sartori, tra i suoi meriti c’è quello di contornarsi delle persone giuste per realizzare un percorso che duri. La dirigenza conta, perchè dopo Thiago ha azzeccato Italiano, per non parlare dei calciatori. Ormai il Bologna per me ha raggiunto l’Atalanta. Ma ha una storia che pesa di più".

Se Pisacane è la sorpresa, Italiano cos’è? "Una super conferma. Ha fatto 3 finali tra Conference e Coppa Italia con la Fiorentina, senza avere un bomber in attacco. Ha centrato la Coppa Italia al primo tentativo a Bologna e arrivare in fondo alle competizioni è tantissima roba, qualcosa di difficilissimo. E non dimentico che a un mese dalla fine della scorsa stagione il Bologna era sempre quarto. Poi probabilmente ha scommesso sulla Coppa e ha fatto bene, perché un trofeo è qualcosa di diverso".

Diversi sono pure gli ex: da Lykogiannis a Zortea, fino a Sulemana, che a Bologna non abbiamo ancora visto. "Sulemana ha forza fisica e inserimenti, centrocampista moderno. Con quattro competizioni troverà il suo spazio. Lyko... che dire? Ragazzo eccezionale e con un gran sinistro. Zortea fa più ruoli, ha gamba e corsa incredibili: per me si rivelerà un altro grande acquisto degli uomini mercato".