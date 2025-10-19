Cagliari-Bologna 2-0, Holm e una perla di Orso per il primo successo in trasferta

Cagliari, 19 ottobre 2025 – L’aveva chiamata a gran voce alla vigilia Vincenzo Italiano ed è arrivata: la prima vittoria in trasferta del Bologna è a Cagliari, 2-0 con un gol per tempo di Holm di rapina e di Orsolini con la solita perla. Prestazione matura, con qualche sofferenza ma senza mai rischiare troppo. Una ripartenza con i 3 punti dopo la pausa delle nazionali, altra cosa che mancava al pedrigree della squadra.

Primo tempo

Primi minuti di studio tra le due squadre, con il Cagliari che lascia al Bologna il giro palla e prova poi a ripartire saltando alcune linee di passaggio per provare a sorprendere la squadra di Vincenzo Italiano. Squadra che il tecnico in parte ha rivoluzionato, come fatto capire anche in occasione della conferenza pre partita, con Ravaglia tra i pali, il ritorno tra i titolari di Bernardeschi e di Miranda. Il primo sussulto del match è per i padroni di casa, che colgono una traversa con Prati dalla distanza ma Marchetti aveva già fermato tutto dopo un fallo dello stesso Prati in fasi di interdizione.

I rossoblù emiliani mantengono comunque il possesso per quasi tutta la prima mezz’ora, senza tuttavia riuscire a trovare il varco giusto per arrivare dalle parti di Caprile. Al 26’ gol annullato al Cagliari per fuorigioco dopo un blocco irregolare di Adopo che ostacola Heggem e di fatto lascia strada a Felici che insacca sotto le gambe di Ravaglia. La rete però non viene convalidata e dopo qualche minuto arriva il vantaggio del Bologna: prima una conclusione di Bernardeschi dal limite che Caprile mette in angolo, poi proprio sul corner del numero 10, spizzata sul secondo palo di Odgaard che mette al centro e Holm è lesto a insaccare. All’Unipol Domus è 1-0 per i ragazzi di Italiano. L’occasione del pareggio per i sardi è sui piedi di Felici al 41’, imbeccato dalla difesa con un lancio che sorprende la retroguardia del Bologna, a tu per tu con Ravaglia l’attaccante prova a piazzare senza aprire troppo e il numero 13 devia in angolo. Prima dello scadere della prima frazione ci prova Odgaard dalla distanza ma il suo tiro, seppur potente, è centrale e facile presa per Caprile. E così dopo un solo minuto di recupero l’arbitro Marchetti manda le squadre negli spogliatoi per la pausa.

Secondo tempo

Il secondo tempo parte con un Cagliari più aggressivo, che alza il pressing e prova a indurre all’errore i rossoblù ospiti. I padroni di casa provano a rimanere in partita con alcuni cambi, con Pisacane che getta nella mischia Luvumbo e Borrelli per dare freschezza e imprevedibilità all’attacco. Le mosse sembrano pagare perché la squadra di Italiano fatica e sbaglia spesso, con il Cagliari che cerca la via del pareggio. Dalla panchina del Bologna si alzano così le contromosse, con il tecnico dei rossoblù emiliani che manda in campo Orsolini per Bernardeschi e poi Lykogiannis per Miranda, che era anche già ammonito.

Al 62’ punizione di Esposito al centro, con Folorunsho che arriva all’impatto di testa ma il pallone si spegne alto anche se l’arbitro aveva già rilevato una posizione di fuorigioco. Al 76’ arrivano nuovi cambi per Italiano che sceglie Pobega per avvicendare Freuler e poi Dominguez per Cambiaghi. E proprio dai piedi dell’argentino passa la palla che porta al 2-0 per i rossoblù ospiti: il Nene recupera una bella palla sulla trequarti e apre per Orsolini che rientra, prende la mira e segna sul primo palo senza lasciare scampo a Caprile. 4 gol di fila per Orso, quinto sigillo in campionato.

La rete da cineteca del numero 7 scuote la squadra di Italiano che va vicina anche al terzo gol con Pobega ma qui Caprile non si fa battere. Arriva anche una chiamata da rigore sul Holm ma il VAR richiama Marchetti rilevando giustamente che non c’era stato alcun contatto con lo svedese. All’87 intanto spazio anche per De Silvestri che fa rifiatare proprio Holm. Si arriva così agli ultimi scampoli di partita, con Marchetti che concede 5’ di recupero. Il Cagliari cerca fino all’ultimo ad accorciare le distanze, con una punizione di Gaetano dalla trequarti che si spegne di poco alta. È l’ultimo sussulto all’Unipol Domus, il Bologna vince 2-0 conquistando la prima vittoria in trasferta di questa stagione e proiettandosi con il morale alto verso la sfida di Europa League di giovedì prossimo a Bucarest.

Il tabellino

CAGLIARI 0

BOLOGNA 2

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (9' st Borelli), Mina (23' st Ze Pedro), Luperto; Palestra, Adopo, Prati (23' st Gaetano), Folorunsho, Obert; Esposito (33' st Kilicsoy), Felici (10' st Luvumbo). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodriguez, Mazzitelli, Deiola, Rog, Cavuoti, Liteta, Pavoletti. Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (43' st De Silvestri), Heggem, Vitik, Miranda (14' st Lykogiannis); Freuler (32' st Pobega), Ferguson; Bernardeschi (14' st Orsolini), Odgaard; Cambiaghi (32' st Dominguez); Castro. In panchina: Skorupski, Pessina, Casale, Zortea, Lucumi, Moro, Sulemana, Fabbian, Rowe, Dallinga. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido. RETI: 31' pt Holm; 35' st Orsolini.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Miranda, Ferguson, Esposito, Lykogiannis. Angoli: 7-2 per il Bologna. Recupero: 2'; 5'.